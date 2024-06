Puč je trajal le pet ur: »Nihče nam ne more vzeti demokracije, ki smo si jo priborili«

V Boliviji so v sredo po ponesrečenem poskusu državnega udara aretirali poveljnika vojske Juana Joseja Zunigo, ki je nad vladna poslopja v La Pazu poslal vojsko s tanki. Zuniga je dejal, da nameravajo oborožene sile prestrukturirati demokracijo, da bo postala prava in ne bo kot ta, ki jo že 40 let vodi ena in ista peščica ljudi.

Vojska je s tanki v sredo zavzela zgodovinski osrednji trg Plaza Murillo, kjer sta sedeža vlade in kongresa, z enim od tankov so poskusili celo razbiti vhod v predsedniško palačo.

V akciji je sodelovalo osem tankov, ki pa so se tudi zaradi nasprotovanja ljudi na ulicah La Paza kaj kmalu umaknili. Policija je aretirala generala Zunigo, ko je pred vojašnico nagovarjal novinarje. Vstaja je trajala približno pet ur.

Predsednik Bolivije Luis Arce je med udarom Zunigi ukazal, naj umakne vojsko nazaj v vojašnice. »Nihče nam ne more vzeti demokracije, ki smo si jo priborili!« je bil odločen Arce.

Tik pred pridržanjem je Zuniga novinarjem zatrdil, da mu je prav Arce naročil državni udar, in sicer zato, da bi mu zaradi ukrepanja proti pučistom zrasla priljubljenost.

Tanki so se podali na ulice kmalu po tem, ko so se pojavile govorice, da so Zunigo razrešili s položaja zaradi odmevnih izjav, ko je v ponedeljek nekdanjemu predsedniku Evu Moralesu javno zagrozil, da ga bo aretiral, če bo v nasprotju z odločitvijo ustavnega sodišča znova kandidiral za predsednika.

NIHČE NAM NE MORE VZETI DEMOKRACIJE, KI SMO SI JO PRIBORILI!

Morales, ki je državi predsedoval med letoma 2006 in 2019, je vodja Gibanja za socializem (MAS), ki mu pripada tudi Arce. Kljub temu je med predsednikom in njegovim nekdanjim mentorjem nastal politični razkol, država pa se medtem spopada tudi z gospodarskimi težavami.

Bolivija ima že dolgo zgodovino državnih udarov, večinoma še iz 19. in 20. stoletja.