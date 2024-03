Prvi posnetek seksa kitov grbavcev, na njem pa dva samca (FOTO)

Kiti grbavci prepotujejo na tisoče kilometrov iz polarnega življenjskega območja v tropska morja, kjer se parijo ter kotijo in vzgajajo mladiče. Ker potujejo sem in tja, znanstvenikom vse do nedavnega ni uspelo posneti njihove spolne aktivnosti. Pred kratkim pa se jim je končno nasmehnila sreča in posnetek osupljivih morskih sesalcev med ljubljenjem je obšel svet. A še preden je občudovalcem narave od ganjenosti uspelo zavzdihniti, se je razvedelo, da na posnetku niso bodoči starši, temveč dva moška primerka. Prva fotografija spolne aktivnosti kitov se je izkazala za gejevski seks.

Posnetki so nastali januarja 2022, naredila pa sta jih Lyle Krannichfeld in Brandi Romano, ki sta v teh dneh v strokovni reviji Marine Mammal Science objavila fotografije in članek na to temo. Spolno aktivnost kitov sta posnela z ladje, nekoliko pa ju je še pred posvetom s Stephanie Stack, raziskovalko fundacije Pacific Whale Foundation, presenetilo, da je en kit k drugemu pristopal od zadaj. Kot jima je kasneje razkrila Stackova, sta imela prav, ko sta menila, da ne gre za običajno parjenje. Šok je bil še večji, ko se je razvedelo, da si je glede na položaj telesa približno 30-letni samec 13-letnega morda vzel na silo.

Ko jih preplavijo hormoni, niso izbirčni. FOTO: Carlos Perez Gallardo/Reuters

»Homoseksualno vedenje je izjemno pogosto v živalskem kraljestvu,« je razložila Stackova in dodala, da ga poleg kitov in delfinov velikokrat prakticirajo tudi bonobi, flamingi, bizoni, gosi in druge vrste. Včasih se živali takšno vedejo, da bi se socialno povezale, da bi se sprostile ali izrazile nadvlado. Prav slednje bi lahko gnalo starejšega kita, da se je spravil na mlajšega, za katerega se je kasneje izkazalo tudi, da je šibkejši zaradi bolezni.

Vedenja kitov ne moremo primerjati s človeškim.

Znanstvenica je opozorila, da vedenja kitov ne smemo gledati skozi človeške oči, saj se v sezoni parjenja sla samcev zaradi hormonskih sprememb pogosto izraža tako, da naskakujejo vse, kar jim pride naproti. Poudarila je tudi, da je dobro, da je prvi posnetek ujel prav dva samčka, saj je tako spodbudil znanstvenike, da so postali bolj pozorni na pri kitih pogost pojav spolnega združevanja samcev.