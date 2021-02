Prva presaditev obraza in obeh rok

Pri 23-urni operaciji je sodelovalo šest kirurških ekip. FOTO: Gpointstudio/Getty Images

Prometno nesrečo leta 2018 je čudežno preživel, a je med ležanjem v bolnišnici in neznosnih bolečinah pogosto obžaloval, da ga niso pustili umreti v gorečem avtomobilu. A takrat komaj 20-letni, ki je na poti iz službe zaspal za volanom, iz vozila pa ga je tik pred eksplozijo rešil mimoidoči, je z zgodovinsko operacijo dobil novo priložnost.V New Yorku so mu uspešno presadili tako obraz kot tudi obe roki, so navdušeni kirurgi, ki so neverjeten poseg opravili že avgusta lani, a dosežka niso želeli naznaniti, dokler ni DiMeo povsem okreval, njegovo telo pa je sprejelo nov obraz in roki. DiMeo je imel po nesreči na kar 80 odstotkih telesa opekline tretje stopnje, izgubil je večino prstov, ustnice, ušesa in veke, zdravniki so mu poskušali pomagati z več kot 20 operacijami, a je lahko obraz in roke uporabljal le omejeno.Upanje mu je ponudila bolnišnica NYU Langone, kjer so se zavezali najti ustreznega darovalca, kar je bila izjemno zahtevna naloga: imeli so namreč samo šest odstotkov možnosti za uspeh, pandemija pa je vse skupaj le še otežila. A sreča je bila na njegovi strani in lansko poletje je bilo vse nared za zgodovinsko operacijo: ta je trajala kar 23 ur, sodelovalo pa je šest kirurških ekip s skupno 80 zdravstvenimi delavci, ki so mu uspešno presadili obe roki in obraz: sledilo je 45 dni okrevanja na intenzivni negi, Joe pa je nato še dva meseca ležal v bolnišnici.Potem ko se je naučil uporabljati nov obraz in roki, so ga odpustili v domačo oskrbo, kjer naporna rehabilitacija seveda še traja, a je zdaj 22-letni Joe že skorajda povsem samostojen, ponosno povedo tudi starši, presrečni, da je sin dobil novo priložnost. Zdaj že kuha, nima več težav z oblačenjem in odločno izvaja vaje za moč; v prostem času se igra s psom Busterjem, počasi pa se vrača tudi k svoji veliki ljubezni, golfu. Pojasnjuje, da se je moral zavestno naučiti vseh gibov, ki so zdravemu človeku sicer samoumevni, vsak dan mora svoje novo telo uriti kar pet ur.