Proti Zemlji drvi velik asteroid, tu bo konec tedna

Ameriška vesoljska agencija Nasa spremlja asteroid 2019 YM6, ki potuje s hitrostjo več kot 48 tisoč kilometrov na uro in se bo zemlji približal v soboto, 31. julija.



Ogromen asteroid, ki je po oceni znanstvenikom premera med 100 in 230 metrov, bo sicer vstopil v Zemljino orbito, a bo letel mimo našega planeta na varni razdalji 6,87 milijona kilometrov. Za primerjavo: Luna je v povprečju od našega planeta oddaljena 385 tisoč kilometrov, Venera pa 202,6 milijona kilometrov stran.



Asteroid 2019 YM6 sodi v razred asteroidov apollo oziroma tistih, ki vstopijo v Zemljino orbito.



Nasa spremlja tudi asteroid 2021 NL4, ki naj bi v našo orbito vstopil 13. avgusta. Ta naj bi bil velik le med 51 in 110 metrov. Potuje s hitrostjo 36 tisoč kilometrov na uro, mimo Zemlje pa naj bi letel na razdalji 4,8 milijona kilometrov.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: