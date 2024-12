Prostitutkam pravica do bolniške odsotnosti in porodniškega dopusta

Belgija je v zadnjih letih uvedla pomembne spremembe v zakonodaji, ki ureja pravice spolnih delavk. Ena izmed ključnih novosti je dekriminalizacija prostitucije, ki jo je belgijski parlament sprejel leta 2022, zdaj pa jim pripadata še porodniški dopust, ko zbolijo pa imajo pravico do bolniške odsotnosti z dela.

Obe sta ključnega pomena za zaščito zdravja in dobrobiti spolnih delavk, saj jim omogočata, da se umaknejo z dela med boleznijo, nosečnostjo in po porodu, ne da bi pri tem izgubile svoj dohodek. To jim omogoča, da se osredotočijo na svoje zdravje, med porodniškim dopustom pa se posvetijo tudi skrbi za novorojenčka.

Kot vsi drugi

Socialne pravice spolnih delavk so tako povsem izenačene z drugimi poklici, česar ni storila še nobena druga država na svetu. Poleg omenjenih pravic pa imajo prostitutke zdaj pravico tudi zavrniti stranko, določene želje, ali spolni odnos kadar koli prekiniti, če se počutijo ogrožene, jim je neprijetno in podobno.

Da bi zmanjšali možnosti izkoriščenja žensk, morajo vsi potencialni zvodniki tako najprej od vlade pridobiti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, da bi ga dobili, pa morajo izpolnjevati določene pogoje, ne smejo biti denimo predhodno obsojeni zaradi posilstva ali trgovine z ljudmi.