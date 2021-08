Propeler usoden za polstoletno želvo

Tudi v Piranskem zalivu so že reševali kareto, ki jo je ranil ladijski vijak, a so jo oskrbeli in vrnili v morje. FOTO: Janez Mužič

Hrvaškim veterinarjem ni uspelo rešiti morske želve, ki so jo minuli vikend težko poškodovano našli pri vhodu v zadrsko mestno pristanišče. Velika glavata želva je kljub hitri pomoči poginila že med prevozom v veterinarsko ambulanto. Usodne poškodbe ji je najverjetneje zadal propeler ladijskega motorja, vsaj tako je po pregledu kadavra povedal zadrski veterinar. Ta vrsta želve je strogo zaščitena.»Videti je kot prizor iz vojne operacije. Želvin oklep je bil prerezan na več mestih, utrpela pa je več telesnih poškodb,« je o okoliščinah nastanka skoraj stoodstotno prepričan veterinar, ki se je nemudoma odzval klicu na pomoč. »Ljudje, ki so želvo našli, so ravnali v skladu z vsemi protokoli o zaščitenih vrstah. Ko so v morju zagledali plavajočo žival, so jo odpeljali na čoln in poklicali 112 pa tudi pristojne službe za zaščito živali. Takrat sem bil 50 kilometrov od Zadra, vendar se mi nikoli ni težko odzvati na takšne stvari. Nismo mogli pomagati, poškodbe so bile res prehude,« je še dodal znani veterinar.Imela je 75 centimetrov dolg in 60 centimetrov širok oklep, kar pomeni, da je bila starejša od 50 let.»Nisem biolog, vendar iz izkušenj vem, da imajo živali, starejše od 50 let, takšne dimenzije oklepa. Težko rečem, koliko je bila stara, bi pa lahko še dolgo živela, če se ne bi pripetila nesreča.« Glavata kareta zraste od 70 do 100 cm. V primerjavi z drugimi morskimi želvami ima veliko glavo in močne čeljusti, s katerimi drobi oklepe jastogov, rakovic in drugega trdega plena. Množično obiskujejo severni Jadran in so najpogostejše morske želve tudi v slovenskem morju.