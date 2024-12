»Pripravite zaloge hrane, vode, odeje ...« To so priporočila državljanom v primeru vojne s Putinom

Nekatere evropske države se intenzivno pripravljajo na morebitno vojno. Nemčija tako razvija aplikacijo, ki bo ljudem pomagala najti najbližje zaklonišče v primeru napada, Švedska razpošilja 32-stransko brošuro z naslovom »Če pride do krize ali vojne«, medtem ko si je pol milijona Fincev že preneslo priročnik za ravnanje v izrednih razmerah.

Nekdanji finski predsednik Sauli Niinistö, posebni svetovalec predsednice Evropske komisije, je Ursuli von der Leyen predstavil poročilo, v katerem navaja, da bi morali državljani Evropske unije pripraviti zaloge za nujne primere v primeru izbruha vojne ali druge večje nevarnosti.

Čeprav se mnogim zdi možnost širše vojne v Evropi oddaljena, nekatere države vendarle jemljejo napetosti med zvezo Nato in Rusijo precej resno in po besedah nemškega obrambnega ministra Borisa Pistoriusa sprejemajo ukrepe, da bi bilo prebivalstvo pripravljeno na vojno, navaja britanski Guardian.

Kaj vse bi moralo biti v zalogah?

V švedski brošuri so nasveti o opozorilnih sistemih, zakloniščih pred zračnimi napadi, digitalni varnosti in kako uporabljati stranišče, če ni vode. Priporoča se tudi vzdrževanje zalog vode doma, imeti dovolj odej, toplih oblačil in alternativnih načinov ogrevanja. Dobro je imeti tudi radio na baterije in konzervirano hrano.

Nemci gradijo bunkerje in zaklonišča Nemčija se osredotoča na povečanje števila svojih bunkerjev in zaklonišč po uradni oceni, da ima 84-milijonski narod manj kot 600 javnih zaklonišč, ki skupaj lahko sprejmejo le 480.000 ljudi. Mnoga zaklonišča iz časov hladne vojne so razstavili zaradi prepričanja, da ne bodo več potrebna, vendar je Berlin zdaj sprožil nacionalni načrt za bunkerje, vključno z mobilno aplikacijo za geolokacijo. Nemška gospodinjstva so ob tem pozvali, naj prilagodijo kleti, garaže ali shrambe ali izkopljejo stare bunkerje, medtem ko bodo v nove stavbe zakonsko obvezani vgraditi varna zaklonišča.

Norveška uprava za civilno zaščito je podobno knjižico razdelila 2,6 milijona gospodinjstvom v državi. »Živimo v vse bolj nemirnem svetu,« piše v brošuri in svetuje državljanom, naj imajo zaloge hrane, ki se ne bo pokvarila vsaj en teden – konzervirane stročnice in fižol, namaze za sendviče, energijske ploščice, suho sadje, čokolado, med, piškote in oreščke. Norveška prav tako svetuje državljanom, naj se oskrbijo z osnovnimi zdravili – vključno s tabletami joda v primeru jedrske nesreče – in podobno kot Švedska priporoča ljudem, naj imajo več bančnih kartic ter hranijo pripravljeno zalogo gotovine doma.

»Bi preživeli 72 ur kriznih situaciji?«

Na Finskem obsežen spletni vodnik z naslovom Priprava na incidente in krize nudi prebivalcem informacije in nasvete za različne situacije: od izpada vode do gozdnih požarov, zloma interneta ali dolgotrajnejših kriz... kot je vojaški spopad. Na posebni spletni strani 72tuntia.fi, Finska,ki si z Rusijo deli 1340 kilometrov meje, odkrito sprašuje svoje državljane: »Bi preživeli 72 ur kriznih situaciji?« Stran vsebuje nasvete o krepitvi psihične odpornosti in izboljšanju kibernetske varnosti v zakloniščih in zaprtih prostorih.