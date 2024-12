Veliko javnih zaklonišč je slabo opremljenih in vzdrževanih

Čeprav rusko rožljanje z jedrskim orožjem bolj služi propagandi Kremlja, kot bi bilo realna možnost začetka jedrske vojne, morajo evropske države poskrbeti za zaščito prebivalstva vsaj v najbolj gosto poseljenih delih. Nemčija, ki pripravlja digitalni pregled vseh funkcionalnih zaklonišč, ima glede na število prebivalcev precej manj zaklonišč kot Slovenija. Vendar pristojni pri nas priznavajo, da je veliko javnih zaklonišč slabo opremljenih in vzdrževanih, veliko težav imajo tudi z nepopolnimi evidencami.

Nemčija pripravlja digitalni pregled zaklonišč. Pri nas v skladu z zakonom evidenco vodijo občine. Za urejenost in funkcionalnost morajo skrbeti lastniki.

Nekaj preplaha je bilo tudi pri nas v javnosti, ko so nedavno s Švedske, Finske in Norveške poročali o izdanih brošurah z navodili za ravnanje v kriznih razmerah, kamor sodi tudi jedrski napad.

Po podatkih iz občinskih evidenc, zbranih na upravi za zaščito in reševanje, imamo v Sloveniji okoli 2100 različnih zaklonišč s skupno okoli 350 tisoč zaklonilnimi mesti. Evidenco o zakloniščih in njihovih lokacijah v skladu z zakonodajo vodijo občine, za vzdrževanje, urejenost in funkcionalnost zaklonišč pa morajo skrbeti njihovi lastniki.

Od 170 pregledanih jih je imelo 92 potrdilo o tehnični brezhibnosti. Simbolična fotografija. FOTO: Blaž Samec

Kot so nam pojasnili na obrambnem ministrstvu, je inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022 opravil pregled 170 javnih zaklonišč. Potrdila o tehnični brezhibnosti jih je imelo 92. Preostalim so bili izrečeni ukrepi o odpravi pomanjkljivosti, med večkratnimi prejemniki ukrepov in simbolnih glob so tudi osnovne šole, ki nimajo sredstev denimo za zamenjavo zračnih filtrov, brez katerih zaklonišča ne morejo dobiti potrdila o primernosti. »Na osnovi ugotovitev iz letošnje vaje Odpornost 2024 bomo v prihodnje problematiki zaklonišč zagotovo posvetili še več pozornosti tako glede sprememb in posodobitev zakonodajnih in drugih predpisov, upravljanja zaklonišč, inšpekcijskega nadzora kot tudi izboljšanja evidenc zaklonišč,« pravijo na ministrstvu za obrambo.