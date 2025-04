Trump zagrozil z umikom iz pogajanj o Ukrajini: »Če ne bo dogovora, bomo rekli 'Vi ste bedaki' in odšli«

ZDA so 18. aprila v ospredje svetovne pozornosti postavile več ključnih zunanjepolitičnih odločitev, ki bi lahko močno vplivale na potek vojne v Ukrajini in delovanje Združenih narodov.

Grožnja z umikom iz ukrajinskih pogajanj

Ameriški zunanji minister Marco Rubio je po srečanjih z evropskimi predstavniki v Parizu dejal, da se bodo ZDA v nekaj dneh odločile, ali bodo še naprej sodelovale v prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini. »Če bo zdaj ena od strani iz nekega razloga to zelo oteževala, bomo samo rekli: 'Neumni ste. Vi ste bedaki. Ste strašni ljudje' – in bomo preprosto odnehali,« je kasneje potrdil predsednik Donald Trump, ki je izpostavil, da to ni ameriška vojna in da imajo ZDA tudi druge prioritete.

Rubio je poudaril, da je potreben napredek, sicer bodo ZDA preusmerile svojo energijo drugam. Pohvalil je konstruktivnost evropskih držav, zlasti Francije in Združenega kraljestva, in dodal, da se kmalu obeta novo srečanje z Ukrajino in evropskimi partnerji.

Vance kljub vsemu optimističen

Medtem ko Rubio in Trump izkazujeta dvome, je ameriški podpredsednik JD Vance v Rimu izrazil optimizem glede pogajanj. »Nočem vnaprej soditi, a mislim, da lahko to zelo brutalno vojno pripeljemo h koncu,« je dejal ob srečanju z italijansko premierko Giorgio Meloni. Podrobnosti ni razkril, omenil pa je, da so se v zadnjih 24 urah zgodili pomembni premiki.

V Rimu je dočakal lepšo dobrodošlico kot na Grenlandiji. FOTO: Kenny Holston Via Reuters

ZDA načrtujejo drastično zmanjšanje financiranja ZN

Obenem State Department pripravlja proračunski predlog, ki predvideva skoraj polovično zmanjšanje ameriškega proračuna za ZN – iz sedanjih približno 50 na 28 milijard dolarjev. Po neuradnih podatkih bi to pomenilo kar 90-odstotno zmanjšanje sredstev za mednarodne organizacije, zlasti za mirovne operacije, ki bi ostale brez ameriškega financiranja.

Notranji dokument navaja izjeme: ZDA bi še naprej financirale IAEA, OPCW, ICAO in nekatere druge agencije, povezane z jedrsko in varnostno politiko. Sekretariat ZN uradno dokumenta ni komentiral, a v organizaciji vlada velika zaskrbljenost. Generalni sekretar Antonio Guterres je že marca začel z načrtom varčevalnih reform »UN80 Initiative«.

Antonio Guterres. FOTO: Shannon Stapleton Reuters

ZDA ZN trenutno dolgujejo skoraj 3 milijarde dolarjev, že prej pa so izstopile iz WHO in ukinile več programov mednarodne pomoči.

ZDA, pod vodstvom Trumpove administracije, z vsemi temi potezami pošiljajo ostro sporočilo svetu – če ni napredka po njihovih pogojih, bodo odstopile tako od ukrajinskih pogajanj kot financiranja ključnih mednarodnih institucij. Medtem ko diplomati v Evropi pozivajo k sodelovanju, Washington stopnjuje pritisk – na Moskvo, Kijev, in zdaj tudi na Združene narode.