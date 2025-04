Kažipot planetov: Čas za nov začetek (Suzy)

Z več volje, odločnosti in energičnosti bomo začeli uresničevati svoje cilje. Z Merkurjem v ovnu se bomo znali postaviti zase in pogumno iti v akcijo. Z Marsom v levu bomo samozavestni in nepopustljivi. Vse, kar smo premlevali v času retrogradnega Merkurja in Venere, bo začelo dobivati epilog, hkrati bomo postavljali stvari na svoja mesta. Trmasto bomo vztrajali pri svojem.

Nedelja bo prijetna za druženje, a se izognite odnosom, v katerih lahko pride do napetosti, saj so lahko naši ali odzivi drugih pregrobi. Hitreje nam bo dvignilo pokrovko. Sreda in četrtek bosta naporna. Prisiljeni se bomo posloviti od nekoga ali nečesa ter ubrati drugo pot. V ljubezni lahko sicer pride do kratkotrajne čustvene ohladitve, a vam bo obenem partner stal ob strani pri soočanju s težavami na drugih področjih.

Petek, 18. 4. Z neomajno samozavestjo in prepričanjem v svoj prav bomo začeli uresničevati cilje. Pri tem bodite vseeno pozorni na napake. Ne odločajte se iz negotovosti in strahov, saj je lahko vaša presoja napačna.

Sobota, 19. 4. Sonce v biku prinaša več stabilnosti in manj prilagajanja. Vztrajali bomo na začrtani poti, se razvajali in se izogibali spremembam. Zastavite si vizijo za naslednje mesece. Dan je primeren za či gong in tai či.

Nedelja, 20. 4. V ljubezni nas čaka prijetno presenečenje, v družbi globoki pogovori, ki nam lahko spremenijo pogled na stvari. Predvsem popoldne pa se izognite stikom z napornimi ljudmi, saj je več možnosti sporov, prepirov.

Ponedeljek, 21. 4. Z Luno v vodnarju bomo potrebovali občutek svobode, neujetosti, tako je bolje, da praznična druženja opravite prej in se odpravite na izlet ali vsaj organizirate srečanje v obliki piknika oz. sprehoda v naravi.

Torek, 22. 4. Prijeten dan, odličen za nove ideje, iskanje rešitev, dogovarjanje in usklajevanje različnih pogledov. Okoli 13. ure bomo imeli srečo pri vsem, česar se lotimo. Le zvečer je potrebna večja previdnost na cesti.

Sreda, 23. 4. Prisiljeni bomo v težke odločitve ali se bomo morali odpovedati čemu, kar nam je pri srcu. Luna bo že od jutra v ribah, tako bomo čustveni in se nas bodo dogodki hitreje dotaknili. Spustite, kar mora iti.