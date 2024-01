Nemci pripravljeni na začetek tretje svetovne vojne

Nas v zelo bližnji prihodnosti čaka vojaški spopad svetovnih razsežnosti oziroma tretja svetovna vojna? Nemška vojska očitno tudi tega ne izključuje več, saj, kot je razvidno iz tajnih dokumentov, ki jih je pridobil nemški Bild, se že pripravlja na morebitno vojno med Natom in Rusijo.

Prav slednja naj bi namreč vse skupaj tudi zakuhala. In sicer z dodatno mobilizacijo lastnih vojakov, ki naj bi stekla že prihodnji mesec, in novo ofenzivo v Ukrajini. Ta pa bi lahko bila, kot predvideva vadbeni scenarij nemške vojske, prav zaradi zmanjšanja zahodne podpore Ukrajini, uspešna. Posledično bi se začeli tudi okrepljeni skrivni ruski hibridni napadi na države članice Nata, nadaljevalo pa bi se s podpihovanjem napetosti med ruskimi manjšinami in večinskim prebivalstvom v baltskih državah.

Nato bi na ruske grožnje odločneje odgovoril na začetku prihodnjega leta. FOTO: Reuters

Vse to bi seveda šlo na mlin Rusiji, ki bi tako lahko dobila izgovor za vojaške vaje na zahodu države in tudi v Belorusiji. To bi se lahko zgodilo septembra. Nakar naj bi se začelo kopičenje vojske na meji s Poljsko in Litvo, pa tudi selitev raketnih sistemov v rusko enklavo Kaliningrad.

Jasno in odkrito

Na meji s Poljsko bi lahko tako sprovocirala napade, v času predsedniških volitev v ZDA, to je novembra, pa bi lahko, tako scenarij, morda celo napadla Poljsko. Vsekakor bi sledil odgovor Nata, ki bi na svoje vzhodno krilo v začetku prihodnjega leta poslala 300 tisoč vojakov, od tega 30 tisoč pripadnikov nemške vojske.

Rusija bi lahko v času predsedniških volitev v ZDA celo napadla Poljsko.

Uradniki nemškega obrambnega ministrstva so za Bild v odzivu na razkrite dokumente povedali le, da je upoštevanje različnih scenarijev, tudi če je verjetnost, da se uresničijo, zelo majhna, del vsakdanjega vojaškega posla, zlasti ko se govori o usposabljanju. O tem, da bi morala biti Evropa pripravljena na morebitno vojno, je s svojimi besedami že prejšnji teden javnost dobesedno šokiral švedski minister za civilno obrambo Carl-Oskar Bohlin.

»Naj povem jasno in odkrito, na Švedskem lahko pride do vojne,« je opozoril. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer v preteklosti že večkrat zanikal možnost eskalacije vojaškega konflikta zunaj meja Ukrajine.