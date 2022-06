Primite se za denarnico: tri najdražja mesta pri naših sosedih

Če kupujete nepremičnino v Italiji bodite pozorni predvsem na lokacijo, saj so ponekod bistveno dražje, najdražje pa so na dobrih lokacijah v Milanu, Firencah in Rimu. Najhitreje se prodajo stanovanja z veliko teraso ali zunanjimi prostori in vsaj dvema avtomobilskima garažama. Vse pogosteje imajo kupci želje po vsaj štirih spalnicah, saj je ena od njih namenjena osebju ali gostom.

Kje boste najmodnejši?

Milanska katedrala. FOTO: Getty Images, Stockphoto

Milano, drugo največje mesto v Italiji in glavno mesto dežele Lombardija, ima bogato kulturno zgodovino ter živahno nočno življenje. Iz Milana sta denimo božično pecivo paneton (panettone) ali pa žafranova rižota (risotto alla milanese). Znano je predvsem po svojem nočnem življenju v ritmih džeza in roka, ki traja od polnoči vse do jutra. Najpriljubljenejši klubi so v Breri, pa tudi v okrožju Navigli so mnogi zanimivi klubi in pivnice.

V najelitnejši četrti Brera v Milanu, ki je del okrožja Centro Storico, si premožne družine rade kupujejo svoj prvi dom. Ulice so polne trgovin in modnih butikov, vrhunskih restavracij, še posebej znameniti sta galerija Pinacoteca di Brera z zbirko italijanske umetnosti iz več stoletij in cerkev Santa Maria del Carmine (cerkev Marije Karmelske) s freskami, zgrajena v 15. stoletju. Ponoči tlakovane milanske ulice oživijo s polnimi elegantnimi kavarnami na pločnikih in prestižnimi restavracijami z najboljšo italijansko hrano.

Preverjeno najbolj zaželena so trisobna stanovanja velikosti 150 kvadratnih metrov, po možnosti s teraso na ulicah Moscova, Varese, Volta in San Marco. Povprečne vrednosti se gibljejo od 6000 evrov na kvadratni meter za stanovanja potrebna obnove, 7000 do 8000 evrov na kvadratni meter za nepremičnine v odličnem stanju in 10.000 do 12.000 evrov na kvadratni meter za novogradnje, poroča entietribunali.it.

Firence, drugo najdražje mesto

Piazza della Repubblica, Firence. FOTO: Getty Images, Istockphoto

Firence so glavno mesto italijanske dežele Toskana in največje oziroma najbolj naseljeno mesto v Toskani s 383.000 prebivalci oziroma več kot 1.520.000 na metropolitanskem območju. Bile so središče srednjeveške evropske trgovine in financ ter eno najbogatejših mest v tej dobi. Tudi danes ni veliko drugače. Najvišje cene nepremičnine dosegajo na zgodovinskem trgu Repubblica, ki je dandanes improvizirani oder za ulične umetnike in predstave, zlasti po sončnem zahodu. Trg Repubblica je dom zgodovinskih kavarn Caffé Gilli, Caffé Paskowski in Caffé delle Giubbe Rosse, ki so bile v preteklosti shajališče številnih mestnih umetnikov in pisateljev.

Luksuzna stanovanja v zgodovinskem središču imajo vsa značilne visoke strope, freske in kipe. Plemiške palače, ki so pripadale in tudi danes pripadajo starim družinam Firenčanov, v nekaterih primerih dosežejo cene tudi po 10.000 evrov za kvadratni meter, še posebej prenovljene nadstandardne zgornjenadstropne (penthouse – stanovanje ali enota v najvišjem nadstropju stanovanjske hiše, etažne lastnine, hotela ali stolpa, ki se običajno razlikuje od drugih apartmajev tudi po luksuznih lastnostih) različice stanovanj.

Vse poti vodijo v Rim

Fontana di Trevi v Rimu. FOTO: Getty Images, Istockphoto

V središču Rima je povpraševanje po luksuznih nepremičninah usmerjeno v zelo velika stanovanja, ki merijo več kot 200 kvadratnih metrov in so v zgornjih nadstropjih, s panoramskimi terasami. Najdemo jih predvsem na trgih Piazza del Popolo, via del Babuino in Piazza di Spagna. Na trgih Piazza del Popolo in na Via del Babuino so povprečne cene 8000 do 9000 evrov na kvadratni meter, v zgornjih nadstropjih pa na Piazza di Spagna dosežejo celo 15.000 evrov na kvadratni meter.

V drugih osrednjih predelih prestolnice se cene spustijo na 5000 do 6000 evrov na kvadratni meter. Od 7000 do 8000 evrov na kvadratni meter dosežejo nepremičnine blizu vodnjaka Trevi in ​​trga Navona. Fontana di Trevi je z višino 26,3 metra in širino 49,15 metra največji baročni vodnjak v mestu in eden najbolj znanih vodnjakov na svetu. Okoli Panteona pa se cene nepremičnin gibljejo okoli 10.000 evrov na kvadratni meter za domove v dobrem stanju.