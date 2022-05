Primanjkuje hrane, zdravil in goriva! Razglasili izredne razmere

Predsednik Šrilanke Gotabaja Radžapaksa je zaradi protivladnih protestov še drugič v petih tednih razglasil izredne razmere. Šrilanka se v zadnjih mesecih spopada z najhujšo gospodarsko krizo od osamosvojitve, zaradi česar prihaja do pomanjkanja nujnih dobrin. To odločitev je sprejel po današnji splošni stavki v organizaciji sindikatov, ki predsednika pozivajo k odstopu. Potem ko ji je zmanjkalo tujih valut za odplačevanje dolgov, je Šrilanka pred tremi tedni razglasila plačilno nesposobnost in za reševalni paket zaprosila Mednarodni denarni sklad (IMF).

Še pred tem je predsednik v začetku aprila prvič razglasil izredne razmere v državi po protestu, ki je potekal pred njegovim domom. Po takratni razglasitvi izrednih razmer je vlada izklopila spletna družbena omrežja, da bi s tem preprečila organizacijo novih demonstracij. Te so se kljub izrednim razmeram in policijski uri nadaljevale. Protestniki so na ulicah izražali razburjenje nad slabim gospodarskim stanjem, naraščajočo inflacijo in akutnim pomanjkanjem hrane, goriva in zdravil v tej otoški državi.

Šrilanka, ki šteje 22 milijonov prebivalcev, je zašla v hudo krizo zaradi pandemije covida 19, zaradi česar je ostala brez bistvenih prihodkov iz turizma.