Prihaja omejitev, ki bo bolela bogate: bo plačevanje z gotovino omejeno na 10 tisoč evrov?

Evropska unija namerava zaostriti zakonodajo na področju kriptovalut, preprodaje luksuznih avtomobilov in jaht. S tem napovedujejo boj proti oligarhom in kriminalcem, ki na tak način perejo denar.

»To je dober dan za državljane Evrope in poslovneže, ampak slab za oligarhe in teroriste,« je dejal Eero Heinalouma, eden izmed sodelujočih pri pisanju nove zakonodaje. Trenutna zakonodaja ima v vsaki državi članici implementirana pravila na drugačen način, kar je nepridipravom olajšalo delo.

V novi zakonodajo bodo vključene kripotvalute, luksuzne nepremičnine in premičnine, nogometni klubi in agenti, tako imenovanje 'zlate' vize, ki jih garantirajo nekatere evropske države v zameno za naložbo. Z novo zakonodajo bodo preverili, od kod izvirajo sredstva za nakup in ali je kupec podvržen sankcijam EU.

Ena izmed sankcij je tudi omejitev plačevanja z gotovino na deset tisoč evrov, kar bi po mnenju odločevalcev kriminalcem otežilo poslovanje.

»Eden ključnih ciljev je zagotoviti, da kriminalci ne bi mogli več prati denarja s pridobivanjem dragih avtomobilov, jaht in zasebnih letal,« je dejal Paul Tang, poslanec, ki je sodeloval pri pogajanjih. Dodali so še, da so takšni nakupu »najljubše igrače oligarhov«.