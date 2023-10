Pri umorjenih pripadnikih Hamasa našli grozljive dokumente! Da, verodostojni so ...

Dokumenti, ki so jih našli pri umorjenih pripadnikih Hamasa, naj bi razkrivali strašen skrivni načrt skrajnežev, ki so nameravali v morilskem pohodu ugrabiti in pobiti čim več otrok. Načrti, ki jih je pridobil Sky News, razkrivajo, da so teroristi dobili navodila za napad na šole in mladinski center v kibucu Kfar Sa'ad. Dokumenti imajo oznako 'strogo zaupno' in vsebujejo zemljevid krajev za napad ter ukaz, da se pobije čim več civilistov in nekaj vzame za talce. Sky News je dokumente pokazal strokovnjakom, ti so ocenili, da so zelo verjetno verodostojni, čeprav je to težko potrditi s 100-odstotno gotovostjo.

Datum na dokumentu nakazuje, da je Hamas svoj smrtonosni napad na jugu Izraela načrtoval lani. Dokumente, napisane v arabščini, so našli izraelski vojaki in lokalne službe za nujno pomoč. Druga serija dokumentov, ki so jih našle izraelske ekipe za nujne primere, ki so spregovorile za The New York Times, kažejo, da so bili napadalci organizirani v natančno sestavljene enote z jasnimi cilji in bojnimi načrti. Štiri strani so bile objavljene na uporabniškem kanalu Telegram, ki ga vodi South First Responders – skupina prostovoljcev, ki pomaga pri reševanju trupel.

Pobijanje kot odgovor na 'več kot 17-letno dušenje ljudi v Gazi'

Kfar Sa'ad je bil eden izmed več kibucev, ki jih je Hamas zasedel takoj po vdoru. Tiskani satelitski zemljevidi, ki jih je pridobil NBC, so pokazali tudi druge lokacije na ciljnem območju napada, vključno s Kfar Azo, Nahal Ozom in Alumimom. Načrtovalni dokument tudi ocenjuje, koliko izraelskih vojakov je nameščenih na bližnjih položajih in koliko časa bodo potrebovali, da dosežejo načrtovane lokacije. Basim Naim, visoki uradnik Hamasa, je v javnem govoru vztrajal, da so se njihovi strelci želeli izogniti škodovanju civilistom in da so ciljali le na vojaška oporišča in komplekse kot odgovor na 'več kot 17-letno dušenje ljudi v Gazi s strani Izraela'.

Vodja Hamasa za zunanje zadeve Khalid Meshal je v pogovoru za turško televizijo Haberturk na vprašanje, zakaj Hamas ubija civiliste, otroke in starejše, odgovoril: »Ves čas smo jim govorili, naj tega ne počnejo. Toda v času vojne se ti incidenti dogajajo. Ali ni to tisto, kar Izrael vedno govori, da tega niso storili namerno?«

Na vprašanje, ali je Hamas storil isto, kar očita Izraelu, je Meshal dejal, da obstaja velika razlika: »Mi imamo to zemljo. Ko pride sovražnik od zunaj, bodisi vojaki bodisi civilisti, so vsi sovražniki. Kdorkoli pride zasest mojo zemljo, je sovražnik in sam je kriv.«