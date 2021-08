Pri sosedih za poživitveni odmerek le dve cepivi

V Avstriji so danes objavili priporočilo, da bodo za poživitveni odmerek pri cepljenju proti covidu 19 namenili le cepivi družb Pfizer in Moderna. Kot prvi bodo poživitveni odmerek prejeli starejši od 65 let, rizični bolniki in tisti, ki so bili cepljeni s cepivoma družb Astrazeneca in Johnson & Johnson, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.Minister za zdravjeje ob tem danes še enkrat pozval vse, naj se odločijo za cepljenje. »Cepljenje nam bo pomagalo, da dobro preživimo zimo,« je dejal.Poživitveni odmerek bodo lahko osebe prejele, ko bo minilo od pol leta do devet mesecev od zadnjega cepljenja. Tako bi lahko že zdaj začeli cepiti s poživitvenimi odmerki. Ministrstvo za zdravje je ob tem opozorilo, da se morajo zvezne dežele še pripraviti in organizirati cepljenje.Ko bodo s poživitvenim odmerkom cepili vse iz prve skupine, bodo sledili tudi odrasli, ki so bili cepljeni s cepivom Pfizerja ali Moderne. Mlajšim, ki so stari od 12 do 18 let, poživitvenega odmerka za zdaj ne priporočajo.