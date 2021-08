Delta zavladala Sloveniji, poglejte ta odstotek

64 različic

Zadnje poročilo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) sledenja različicam novega koronavirusa kaže, da so v Sloveniji doslej potrdili 1.264 primerov različice delta. V zadnjem obdobju, od 1. do 8. avgusta, so potrdili 403 primere, kar predstavlja 99 odstotkov sekvenciranih vzorcev.V zadnjem obdobju po potrjenih primerih različice delta izstopajo tri statistične regije. V Podravju so jih v zadnjem obdobju potrdili 99, 72 v obalno-kraški in 60 v savinjski.Delta različica je bolj nalezljiva kot ostale, zato tudi v NLZOH pozivajo vse prebivalce, ki še niso polno cepljeni, naj to storijo čim prej, saj polno cepljeni razvijejo visoko stopnjo zaščite tudi proti tej različici.V NLZOH so med 11.007 vzorci iz letošnjega leta zaznali 67 različic novega koronavirusa. Alfa različico (angleško) so doslej odkrili v 5.099 vzorcih, od tega v zadnji seriji sekvenciranja NLZOH poroča o treh primerih.V zadnji seriji sekvenciranja so potrdili še en primer različice C.36.3, do zdaj so tako potrdil 11 primerov te različice.Beta različico (južnoafriško) so doslej potrdili pri šestih osebah, prav tako pri šestih osebah gama (brazilsko) različico. V obdobju od 1. do 8. avgusta beta in gama različic niso potrdili.Eta različico (nigerijsko) so doslej potrdili pri 25 osebah iz petih različnih regij, največ iz gorenjske regije. V zadnji seriji sekvenciranja primerov eta različice niso potrdili.