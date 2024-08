Pri Reki odkrili novo vrsto ribe, ki je do zdaj v Jadranskem morju še ni bilo

Hrvaški inštitut za oceanografijo in ribištvo je sporočil, da so v Jadranskem morju pri Reki opazili novo vrsto ribe, ki je do zdaj na tem območju še niso zabeležili. Gre za vrsto kirurgov, ki običajno naseljuje vzhodni Atlantski ocean od južnega Maroka do Angole.

Zapisali so, da se je riba po letu 1987 začela pojavljati v Sredozemlju, zdaj pa ima stalno populacijo na južnem delu. Pred kratkim so jo našli tudi ob Krimu v Črnem morju.

Dodajajo, da so letos na območju Kostrene zaznali več teh rib. »Seveda ne moremo vedeti, kako so se znašle v okolici Reke, trenutno lahko rečemo samo, da v našem morju plavajo ribe, ki jih še nikoli niso opazili,« so zapisali in dodali, da se ribe iz vrste kirurgov hranijo predvsem z rastlinsko hrano, včasih pa lahko pojedo drobne nevretenčarje. Zrastejo do dolžine 45 cm.

Dodali so še, da če opazite to ribo, to sporočite inštitutu, če jo ujamete, jo shranite za nadaljnjo analizo, saj bi jim to prišlo zelo prav.

Kirurgi so družina morskih rib iz reda ostrižnjakov, v katero je vključenih 86 vrst. Primarno se zadržujejo na koralnih grebenih. Vrste iz te družine so sicer, zaradi pisane obarvanosti, priljubljene akvarijske ribe.