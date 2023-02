Pri Pulju opazili morskega psa orjaka (VIDEO)

Sicer je nenevaren, a med poletnim čofotanjem si ga kljub temu nihče ne želi srečati. Pri Pulju so opazili morskega psa orjaka, ki doseže tudi 12 metrov dolžine, tehta pa kar okoli pet ton. Opaziti ga ni mogoče prav pogosto, čeprav je vrsta v Jadranskem morju ves čas prisotna, pa do zdaj niso potrdili prav veliko njegovih obiskov na gladini morja, poroča hrvaški Večernji list.

S široko odprtimi usti

Podatki kljub temu kažejo, da se morski pes orjak zadnja leta pokaže večkrat kakor prej, pojasnjujejo biologi pri naših južnih sosedih, a je njegov obisk v zimskem obdobju, ko naj bi se zadrževal pretežno v globinah, dokaj nenavaden. Na pogostejše pojavljanje menda ne vplivajo temperaturne spremembe in slanost morja, ampak dostopnost drobnih rakov in drugega živeža, pojasnjujejo strokovnjaki. In brez strahu, še mirijo, največja sredozemska riba je zelo uvidevna do ribičev, potapljačev in plovil, zato tudi naprošajo vse, ki bi jo srečali, naj je ne vznemirjajo, saj gre za zaščiteno vrsto. Cetorhinus maximus se prehranjuje z živalskim planktonom, majhnimi ribami in nevretenčarji, ki jih prestreže z resami škržne košare, njegovo prehranjevanje pa je videti naravnost strašljivo, saj se po gladini morja premika s široko odprtimi usti, v katere lovi svoj plen, pri tem pa skozi škrge pretoči več tisoč litrov vode na uro.

12 metrov dolžine lahko doseže.

Morski pes orjak je domač v srednjem in severnem Jadranu, kdaj pa kdaj zaide tudi v slovensko morje. Med drugim so približno osem metrov dolgega velikana opazili leta 2015 v Naravnem rezervatu Strunjan.