Pri Lastovu opazili ogroženo sredozemsko medvedko

Naravni park na hrvaškem otoku Lastovo je na facebooku objavil posnetek, ki po besedah tamkajšnjih zaposlenih najverjetneje prikazuje sredozemsko medvedko. Žival sicer velja za enega najbolj ogroženih morskih sesalcev. »Pred dnevi je kamera v naravnem parku na otoku Lastovo posnela bitje, za katero domnevajo, da je sredozemska medvedka. To sicer ni prva prijava te vrste, v zadnjih dveh letih smo jih namreč prejeli že več. To vsekakor vzbuja upanje, da se je nekoč stalni prebivalec tega območja vrnil,« so sporočili.

Opazili so jo pri Lastovem. FOTO: Barbara K. Petek

Sredozemska medvedka je eden najbolj ogroženih morskih sesalcev. Lahko meri do dva metra in tehta tudi do 300 kilogramov. Število predstavnikov te vrste ocenjujejo na 500 do 600, večinoma pa prebivajo na treh lokacijah, in sicer na območju vzhodnega Sredozemlja, ob zahodni obali Afrike in v okolici otočja Madeira. Vse večji pritisk ribičev in uničevanje primernih habitatov nista le ogrozila obstoja te vrste, temveč sta povzročila tudi spremembo njihovega vedenja. Nekoč družabne vrste, ki so potovale v večjih skupinah, danes pogosto srečamo same.

Umaknite se

Za morebitna srečanja s sredozemsko medvedko veljajo posebna pravila. Če jo opazite med potapljanjem ali plavanjem, se morate umiriti, se živali ne približati in ne delati nenadnih gibov, ki bi jo lahko vznemirili ali odgnali, ter počasi in mirno odplavati čim dlje od nje. Če bi jo srečali pred vhodom v morsko jamo, se umaknite, saj lahko žival postane vznemirjena in agresivna, še zlasti, če gre za samico z mladičem. Umakniti se je treba proti vhodu v jamo in se držati stene jame, da se žival ne počuti ujeta. Tudi na kopnem se je najbolje umakniti ter skriti. Svetujejo pa, da žival fotografirate ali jo pozorno opazujete in na ta način ocenite velikost, barvo, vedenje in druge podrobnosti. Podobo velja za srečanja s plovili; živali se ne sme vznemirjati, treba ji je pustiti prosto pot.