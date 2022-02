Pri komaj 19 letih sama preletela svet

Da bo nekoč astronavtka, so prepričani vsi, kajti Zara Rutherford nikoli ne obupa in vztrajno sledi zastavljenim ciljem. Pilotka britansko-belgijskega rodu je opravila zgodovinski podvig, po dobrih 150 dneh se je vrnila v domačo Belgijo, ozaljšana z Guinnessovim rekordom: pri 19 letih je postala najmlajša ženska, ki je sama obletela svet.

Starši jo podpirajo

Na dolgo pot se je podala avgusta lani, vrnitev pa je načrtovala novembra, a se je zavedala, da ji lahko načrte prekriža marsikatera ovira. Najprej vreme, ki je vselej nepredvidljivo, za nezanesljive pa so se izkazali tudi birokratski postopki, zaradi katerih je po mesecu dni obtičala na Aljaski in v Rusiji. A ne glede na vse je Zari uspelo doseči življenjski cilj, no, enega od njih: prepotovala je 52 držav, da je izpolnila stroga merila za svetovni rekord, pa je morala preleteti dve nasprotni si točki na Zemlji. Obiskala je skupno pet celin, dvakrat prečkala ekvator, preletela je oceane, puščave in Sibirijo ter preživela številne dih jemajoče, pa tudi strašljive trenutke. V zraku je bila v kosu po pet ali šest ur, s kontrolami zračnega prometa pa je stik ohranjala prek satelitskega telefona in radia. Pot ji je pomagal načrtovati oče, prav tako pilot, pri podvigu jo je bodrila tudi mati.

Premostila je številne ovire in dosegla cilj. FOTO: Heo Ran/Reuters

A njenih sanj, seveda, še ni konec. Dogodivščino bo še ponovila, napoveduje, kajti rekord si želi še izboljšati. Morda bo postala celo absolutna rekorderka in s prvega mesta spodrinila Travisa Ludlowa, ki je pri 18 letih najmlajši človek, ki je sam obletel svet. Vsekakor si želi v drzen poklic, v katerem prevladujejo moški, spodbuditi čim več deklet, sama pa si bo prizadevala še višje: nekoč si želi postati astronavtka in poleteti do zvezd. Da ji bo to uspelo, ne dvomi nihče.