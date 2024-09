Prepoved kajenje tobaka in elektronskih cigaret na prostem? To bi bila nova nekadilska območja

Evropska komisija bo predlagala razširitev obstoječe prepovedi kajenja - tokrat na odprte prostore, je razvidno iz osnutka predloga, ki ga je v pridobil medij Euronews.

Načrti, ki naj bi jih izvršni organi EU sprejeli danes, bodo razširili trenutne smernice iz leta 2009, namenjene zmanjšanju izpostavljenosti pasivnemu kajenju na javnih mestih, delovnih mestih in v javnem prevozu.

Evropska komisija bo priporočila prepoved kajenja na terasah kavarn, avtobusnih postajah in v živalskih vrtovih.

Najnovejša različica osnutka, ki se še spreminja, želi javne prostore »očistiti« vseh aerosolov, ne le cigaretnega dima, zato bodo v prepoved vključene tudi elektronske cigarete in vaping. »Novi dokazi kažejo, da so hlapom e-cigaret izpostavljeni tudi pasivni kadilci, saj se sproščajo strupeni delci,« piše v osnutku.

Smernice niso pravno zavezujoče, vendar zagotavljajo okvir, ki ga morajo države članice upoštevati v okviru širših prizadevanj za boj proti pljučnemu raku, ki ga povzroča kajenje.

Nova območja za nekadilce

Ključna značilnost predloga je razširitev prepovedi kajenja na različne zunanje prostore, kar je bilo doslej urejeno od primera do primera v posameznih državah članicah.

Po novih smernicah naj bi odprti ali polodprti prostori, opredeljeni kot delno pokriti ali zaprti prostori, kot so strehe, balkoni, verande in terase, povezani s storitvenimi objekti, kot so restavracije, bari in kavarne, postali območja brez kajenja.

Kajenje bi bilo lahko prepovedano tudi na avtobusnih postajališčih in letališčih, pred bolnišnicami, domovi za starejše ... Omenjajo se tudi rekreacijska območja, kjer so pogosto otroci, vključno z javnimi igrišči, zabaviščnimi parki, bazeni in živalskimi vrtovi, kot tudi izobraževalne ustanove od vrtcev do univerz ...

Predlog Komisije bi morali obravnavati že januarja, a so ga prestavili, kar je povzročilo zaskrbljenost glede zavezanosti EU temu vprašanju.

Tudi reforma, povezana z direktivo EU o obdavčitvi tobaka, je zdaj prestavljena na leto 2025, pri čemer se nekateri sprašujejo, ali je tobačna industrija vplivala na te odločitve.

V poročilu iz decembra 2023 je varuh človekovih pravic EU kritiziral Komisijo, ker ni razkrila podrobnosti o srečanju z lobisti tobačne industrije.