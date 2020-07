Zabave v Zrćah letos odpovedane

Potem ko je v zadnjih dneh tudi slovenska vlada ostro kritizirala Hrvaško, ker zavestno dopušča širjenje koronavirusa s tem, ko še vedno dovoli množične zabave v nočnih klubih, z otoka Paga zdaj prihajajo informacije, da bodo množične zabave na sloviti plaži Zrće letos odpovedane.



»Namesto hrupa domačine čaka tišina. Namesto gostov prihaja kriza,« piše hrvaški portal 24sata. Številni gostinski ponudniki so se zaradi koronavirusa že tako znašli v velikih težavah, vseeno pa načrtovali, da bodo rešili vsaj del sezone. V Zrćah so se tako že intenzivno pripravljali na BSH Island Festival, načrtovali so merjenje temperature udeležencem, razdeljevanje zaščitnih mask in organizirali reševalno ekipo za nujne primere ter načrtovali izolacijo. Toda sledil je šok – vse zabave na razvpiti plaži, na katero se vsako leto zgrnejo tudi trume Slovencev, so odpovedane. Klubi ostajajo odprti Tako so se namreč odločili na seji štaba civilne zaščite v Novalji. Za odpoved festivalov je bil sicer novaljski del plaže že pred časom, klubi, ki so na delu plaže na območju Katarelaca, pa so to prepoved dobili z začetkom julija. Župana obeh občin sta se strinjala, da je takšna odločitev najboljša za dobro vseh.



»Mislim, da ne bi bilo realno pričakovati, da bodo ljudje na zabavah v Zrćah držali varnostno razdaljo in upoštevali druge varnostne ukrepe. Ljudje se tam opijajo, zato ni zanesljivega načina, kako bi lahko festivale izvedli skupaj z ukrepi. Letos poleti tako festivalov v Zrćah ne bo,« je povedal župan Novalje Ante Dabo.



Klubi sicer vseeno ostajajo odprti, vendar pa gostov skoraj ni. Lastniki pravijo, da so odprti le zaradi imidža, sicer pa delajo izgubo.