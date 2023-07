Prejšnji teden najtoplejši v zgodovini meritev

Prejšnji teden je bil najtoplejši v zgodovini meritev, je danes sporočila Svetovna meteorološka organizacija (WMO). V pričakovanju vročega poletja na severni polobli raziskovalci iz Barcelone in Pariza opozarjajo, da je zaradi visokih temperatur minulo poletje v Evropi umrlo več kot 61.000 ljudi.

Po začasnih ugotovitvah WMO je za planetom najtoplejši teden v zgodovini meritev, rekordne izmerjene vrednosti pa so pripisali podnebnim spremembam in zgodnji fazi El Nina.

Tako visoke temperature imajo lahko uničujoče posledice za ekosisteme in okolje, so opozorili pri WMO, in v luči El Nina najavili nove rekorde.

Zgodi se vsakih nekaj let

WMO je minuli teden potrdila, da se vrača ta vremenski pojav, zaradi katerega naj bi po svetu v bližnji prihodnosti pustošile suše, požari, poplave in monsuni. El Nino se zgodi vsakih nekaj let zaradi segrevanja zgornjih plasti vode v srednjem in vzhodnem delu Tihega oceana.

Ugotovitve WMO so potrdili tudi pri Agenciji EU za satelitsko opazovanje Copernicus, ki razpolaga z meritvami od leta 1940 dalje.

Zaradi rekordne vročine je samo v Evropi minulo poletje umrlo 61.672 ljudi, pa kaže danes predstavljena študija dveh zdravstvenih inštitutov iz Pariza in Barcelone.

Z analizo podatkov o smrtnosti v 35 državah so raziskovalci prišli do sklepa o visokem številu smrti med 30. majem in 4. septembrom lani, svoje ugotovitve so objavili v strokovni reviji Nature Medicine.