Predsedniška kandidatka bo morala pred sodišče

Francosko tožilstvo je danes odredilo sojenje nekdanji voditeljici skrajno desne stranke Nacionalni zbor Marine Le Pen in 26 njenim sodelavcem. Ti naj bi evropska sredstva, namenjena poslancem Evropskega parlamenta, porabili za zaposlitve sodelavcev v Franciji. Sojenje se bo začelo marca.

Odločitev o sodnem postopku proti nekdanji predsedniški kandidatki in njenim sodelavcem sta sprejela preiskovalna sodnika na oddelku za finančna kazniva dejanja.

Le Pen je skupaj s 26 sodelavci, med katerimi je tudi njen oče in soustanovitelj Nacionalnega zbora Jean-Marie Le Pen, obtožena poneverbe javnih sredstev in tajnega dogovarjanja. Iz sredstev Evropskega parlamenta, namenjenih evropskim poslancem, naj bi ti plačevali sodelavce stranke v Franciji.

V primeru obsodbe jim grozi do deset let zapora in denarna kazen v višini do dvakratnega zneska domnevno poneverjenih sredstev. Poleg tega bi lahko sodišče Le Penovi prepovedalo opravljanje javnih funkcij za do deset let, kar pomeni, da se leta 2027 ne bi mogla še četrtič potegovati za predsedniški stolček.

Evropski parlament je leta 2018 ocenil, da naj bi obtoženi med letoma 2009 in 2017 poneverili 6,8 milijona evrov.