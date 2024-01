Pred operacijo odklonil narkozo: ko mu je kirurg s skalpelom zarezal v nogo, je začutil le »poteg«

Ljudje različno dobro ali slabo prenašamo bolečino. Nekateri po protibolečinskih tabletah posežejo ob najmanjšem glavobolu, drugi tega ne storijo niti, ko zaradi migrene obležijo v postelji. Ko beseda nanese na kirurške posege, pa bi pričakovali, da ga ni junaka, ki bi se odrekel anesteziji. A motili bi se.

Daniel Gisler je namreč storil prav to. Petinpetdesetletnik si je predlani zlomil nogo in v golenico so mu morali vstaviti kovinske ploščice. Te so ga vedno bolj motile in odločil se je, da si jih da odstraniti, pred posegom pa je kirurgu jasno povedal, da ne želi anestezije, kar je presenetilo celo zaposlene v bolnišnici. »To je bila resnično nenavadna želja, ki je v vseh teh letih v zdravstvu nisem slišal,« je dejal Karim Eid, ki v švicarski bolnišnici, kamor so sprejeli Gislerja, vodi oddelka za ortopedijo in travmatologijo.

V večini drugih bolnišnic bi mu željo na mestu zavrnili, a kot pravi Eid, se njihova bolnišnica ponaša z »inovativnimi pristopi«, in bolniku so želeli ponuditi izkušnjo. Tudi oziroma predvsem zato, ker je Gisler trdil, da se je sposoben spraviti v stanje globokega transa, med katerim bolečin ne bo čutil. »Tudi nas je zanimalo, kako bo ta hipnoza delovala in ali sploh bo,« je dodal Karim Eid, ki bi sicer za odstranitev kovinskih ploščic in vijakov iz kosti priporočal splošno anestezijo, ki jo je Gisler dobil med prvo operacijo marca 2022.

Na srečo je njegova metoda delovala

Kaj se je zgodilo, da se je odločil, da je tokrat ne potrebuje, ni znano, a na srečo je njegova metoda delovala. V trenutku, ko mu je kirurg s skalpelom zarezal v nogo, je začutil le »poteg«, vse, kar je sledilo med enourno operacijo, pa je bilo po njegovih besedah »precej znosno«.

Po operaciji so iz bolnišnice sporočili, da je Daniel Gisler občasno zajavkal ali trznil, sicer pa da je bil ves čas precej miren. Da bi se spravil v stanje transa, je 40 minut pred operacijo poslušal posnetek s pomirjujočim glasom hipnoterapevtke, kar mu je pomagalo doseči najgloblje stanje hipnoze, v katerem menda ni mogoče čutiti bolečine, namesto narkoze pa jo je v 19. stoletju pri svojih pacientih uporabljal kirurg James Esdale.