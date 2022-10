Povsem običajna vaza šla za milijone

Prepričani so, da so poznavalci, in le kdo bi jim oporekal, če so pripravljeni odšteti milijone! Vaza iz porcelana v modri in beli barvi, poslikana z zmaji in oblaki, je resda prekrasna in kakovostna, a je vredna le nekaj tisočakov, so predvideli na dražbi, kjer pa so ob koncu dogodka ostali odprtih ust, ko so se kupci za okrasni predmet potegovali kakor za redek diamant. Prepričani, da gre za več sto let staro dragocenost iz kdo ve katere kitajske dinastije, so končno ceno potisnili skoraj do osmih milijonov!

30 se jih je mrzlično potegovalo za vazo.

Nič posebnega ni, a Kitajci menijo drugače.

Točneje, nov lastnik je za vazo odštel 7,6 milijona evrov, Francozinja, ki je prodajala babičino zapuščino, pa se seveda nikakor ni nadejala takšnega izkupička. Kot so povedali strokovnjaki pri dražbeni hiši Osenat v Fontainebleauju blizu Pariza, jih je takoj po objavi kataloga zasul plaz povpraševanja, čeprav je v opisu jasno navedeno, da gre za lično vazo iz zgodnjega 20. stoletja: okvirno ceno so postavili pri dveh tisočakih, a številni nadobudneži so menili drugače. Na dražbo, zbralo se jih je 30, kar je največje število udeležencev po pravilih Osenata, so prileteli z vseh koncev sveta, največ s Kitajske, prepričani, da se bodo potegovali za zaklad katere od starih dinastij, in čeprav so strokovnjaki tudi na začetku dogodka ponovili starost 54 centimetrov visokega dodatka za dom, so premožni kandidati za nakup trobili svoje; najverjetneje jih je premamilo dejstvo, da je bila lastničina babica zbirateljica antikvitet, zato so bili prepričani, da v lasti zanesljivo ni imela novodobnega okrasja. Nazadnje so se ustavili pri večmilijonskem znesku, ponosni, da so si izborili pomemben delček svoje zgodovine.

Porcelanasta lepotica jim je zmešala glavo.

Kitajci so sicer zelo ponosni na svojo dediščino in neradi izpustijo priložnost za nakup redkega eksponata, a se pri dražbeni hiši bojijo, da so mnogo preplačali spodoben, a nikakor ne redek porcelanasti izdelek. Lastnik pa nakupa ne obžaluje, še več, vazo, po njegovem staro več sto let, bo tudi razstavil.