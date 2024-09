Potniki na letalu krvaveli iz ušes in nosu: »Kot bi me nekdo zabodel«

Potniki ameriškega letalskega prevoznika Delta Air Lines okrevajo po težavah s tlakom v potniški kabini na poletu iz Salt Lake Cityja v Portland v ZDA. Nekateri so začeli krvaveti iz ušes in nosov, poroča CNN.

»Strankam se iskreno opravičujemo za njihovo izkušnjo na poletu 1203 15. septembra,« je v izjavi dejal tiskovni predstavnik Delte.

Po pristanku v Salt Lake Cityju so potnike premestili na drugo letalo. Letalska družba je sporočila, da so tehniki Delte odpravili težavo s tlakom na letalu in da je bilo že naslednji dan v zraku.

The Independent piše, da gre za boeing 737-900.

»Slišati je bilo, kot da mi vre v ušesu, nato pa sem začutila kri«

Potnica Jaci Purser je za CNN povedala, da je občutila v ušesu bolečino, kot da bi nekdo zabodel vanj. »Slišala sem, kot da je ven prišlo malo zraka, nato pa sem imela občutek, da mi vre v ušesu. Dotaknila sem se ga in začutila kri.«

Purserjeva, ki je bila na službeni poti, je povedala, da so imeli podobne težave tudi njeni sodelavci in drugi potniki.

»Vsi so se držali za ušesa, ljudem je tekla kri tudi iz nosu,« je povedala.

Ni trajalo dolgo, da so potniki opazili, da je nekaj narobe, je povedala še potnica Caryn Allen za CNN.

»Pogledala sem moža in z obema rokama se je držal za ušesa. Pogledala sem naokrog in videla gospoda z zelo okrvavljenim nosom, ljudje pa so mu poskušali pomagati.«

Huje poškodovanih ni bilo, je pa zdravstveno osebje na letališču oskrbelo deset ljudi.

Zvezna uprava za letalstvo je sporočila, da bo preiskala incident.