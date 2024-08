Posnetek iz Dalmacije je razjezil mnoge. »Sram te bodi. Lahko bi pomagali«

V preteklih dneh se je po družbenih omrežjih razširil posnetek, ki prikazuje potapljanje gliserja v Dalmaciji, medtem ko ga skiper skuša rešiti tako, da je vedrom odlival morje iz plovila.

Celotno situacijo je posnel in komentiral nekdo z bližnje ladje, ki je skiperja označil za bedaka. Okoli gliserja je mogoče videti kopalce in in druge čolne.

Na koncu je gliser potonil. Kje in kdaj točno je posnetek nastal, ni znano.

Po objavi videoposnetka so številni kritizirali avtorja posnetka, ker ni pomagal skiperju. Eden od komentatorjev je Dubrovčan Nikša Smojver, lastnik obrti za izposojo plovil.

»Morali bi vas kazensko preganjati«

»V tem poslu sem že dolgo in vem, kako je, ko potrebuješ pomoč na morju, zato me takšna krivica boli. /.../ Sram vas bodi vse, ki ste bili zraven, gledali, kar je najslabše, in snemali, kaj se dogaja. Nihče ni priskočil na pomoč in privezal njegovo ladjo k ​​na svojo, da se ne bi potopila. Morda pomagal pri rezanju, kar bi upočasnilo potapljanje, zamašil prodor morja, kar bi lahko vsah začasno in enostavno zamašili ...

V času potapljanju bi lahko naredili vsaj sto različnih stvari in se nekako odzvali na pomoč, ne pa da ste le snemali in se ob tem smejali. Lahko bi vsaj goste rešili s čolna ...,« je jezno zapisal na facebooku in nadaljeval:

»Na morju je treba vsakemu pomagati, četudi je največji sovražnik. Mislim celo, da bi vas bilo treba kazensko preganjati, saj tudi zakon pravi, da je treba vsem pomagati v težavah na morju,« je med drugim zapisal Smojver.

Z njim so se v komentarjih strinjali številni drugi uporabniki.

»Ne morem verjeti, da mu ljudje niso pomagali. Grozno«, »V kaj smo se spremenili kot družba in ljudje, ta primer lepo pokaže. Ne morem verjeti«, »Sebičnost je neskončna«, »Grozno! Sram naj jih bo!«, so le nekateri od komentarjev.