Poostrili zakonodajo, a bikoborbe in lov s psi ostajajo

V Španiji je začela prejšnji konec tedna veljati nova zakonodaja, ki prepoveduje izkoriščanje živali v »rekreativnih dejavnostih, ki jim povzročajo bolečino in trpljenje«, še vedno pa dovoljuje bikoborbe in lov s psi, izvzete so tudi delovne živali. Gre za prvi zakon, ki specifično omenja pravice živali, namenjen pa je preprečevanju in kaznovanju zlorab živali. Zakon še posebej cilja na zanemarjanje domačih živali, pri čemer je najhujšim kršiteljem zagrožena globa v višini do 200.000 evrov.

V Španiji odslej ne bo več mogoče kupovati psov, mačk in dihurjev v trgovinah in na spletu, ampak le pri registriranih rejcih. Trgovine z živalmi morajo zdaj živalim najti dom oziroma varno zatočišče. Prepovedana je uporaba električnih ovratnic, lastniki mačk pa bodo morali svoje ljubljenčke sterilizirati, če ne bodo imeli dovoljenja za razplod. Novi zakon hišnim ljubljenčkom dovoljuje vstop v skoraj vse javne prostore, tudi v restavracije in bare, lastniki pa bodo morali svoje domače prijatelje registrirati in zavarovati. Lastniki psov bodo morali opraviti tečaj o ravnanju s psom.

Lov s psi je v Španiji še vedno zelo priljubljen. FOTO: Violeta Santos Moura, Reuters

29 milijonov hišnih ljubljenčkov imajo Španci.

Zakon prepoveduje uporabo divjih živali v cirkusih, pri čemer imajo lastniki šest mesecev časa, da poskrbijo za živali. Živalskim vrtovom dovoljuje uporabo morskih sesalcev, kot so morski levi in delfini, in sicer do njihove naravne smrti. Bikoborba, ki je del španske kulturne dediščine, je izvzeta iz zakona. Dovoljen je tudi lov s psi, potem ko so se na podeželju odločno uprli predlogu o prepovedi uporabe lovskih psov.

Po vladnih podatkih imajo Španci kar 29 milijonov hišnih ljubljenčkov, večinoma psov. A vsako leto jih okoli 300.000 konča na cesti, od tega jih tretjino uspavajo.