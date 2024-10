Polhotel, poldžungla: za dvoposteljno sobo je treba odšteti približno 300 evrov na noč

Po svetu je mogoče najti mnogo čudovitih hotelov za vse okuse, eden najlepših, ki ni tudi najdražji, pa stoji v Singapurju. Gre za nebotičnik, ki je polhotel, poldžungla, ima celo lasten slap, umetno laguno, plavajoči bar in mnogo drugih dih jemajočih elementov.

V 23 nadstropjih ima hotel Pan Pacific Orchard več kot 340 razpoložljivih sob, popotniki lahko izbirajo med enoposteljnimi, dvoposteljnimi, sobami z velikimi zakonskimi posteljami, sobami za štiri, šest in več ljudi, pa suitami, običajnimi in luksuznimi. Za običajno dvoposteljno sobo je treba odšteti približno 300 evrov na noč.

Hotel so odprli šele lani, a je že pobral precej nagrad, med njimi tisto za najlepši nebotičnik na svetu in tudi za najboljšo visoko zgradbo, torej tako, ki v višino meri od 100 do 199 metrov. Predsednik sveta za visoke zgradbe in urbanizem Javier Quintana de Una, ki je Pan Pacific Orchardu podelil nagrado za najlepši hotel, je odločitev utemeljil z besedami: »Hotel predstavlja najboljšo rešitev odgovornega vertikalnega urbanizma. S tem ko so v dizajn holistično vključili ogromno zelenja, so snovalci spoštovali dediščino Singapurja in obenem naredili korak naprej k trajnostnemu urbanističnemu dizajnu v močno poseljenem in pozidanem okolju.«