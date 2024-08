Pohlep dohitel Hrvate? Zaradi »oderuških« cen si raje kuhajo sami, kot da bi jedli v restavracijah

Prva polovica poletne turistične sezone je za nami, Hrvati pa ugotavljajo, da gosti niso tako zapravljivi kot minule sezone. Jutarnji namreč piše, da so tisti, ki so jih obiskali ugotovili, da jih »odirajo«.

»Nismo dragi, samo precenjeni. Cene so posebno visoke v restavracijah in trgovinah in to se vidi, zato je vprašanje, ali se bodo vrnili prihodnje leto,« so zapisali in dodali, da so to ugotovili, ko so na terenu preverjali, ali drži informacija, da je hrvaški turizem v minusu.

Lastniki namestitev krivijo gostince

Po prvih neuradnih informacijah naj bi v prvem delu poletne sezone zabeležili za približno pet odstotkov manj tujih gostov. Največji upad naj bi ugotovili pri gostih, ki prihajajo iz Nemčije, kar naj bi zaposlene v turizmu najbolj zaskrbelo. Številke, ki prihajajo s strani Združenja gostiteljev Hrvaške, pa kažejo, da so številke prenočitev na obali precej nižje od povprečja. Kljub vsemu so Hrvati previdni in pravijo, da bodo preden potegnejo zaključke počakali na avgust, saj upajo, da se bodo takrat številke izboljšale.

»To ni tako strašno. Nekaj odstotkov gor ali dol, saj vedno pravimo, da ne potrebujemo rasti v sezoni, ampak je vseeno treba biti na tekočim s tem, kaj se dogaja na nemškem trgu, saj bo ta izpad težko nadoknaditi,« je dejal sogovornik za Jutarnji.

Čeprav mnogi Hrvatom očitajo visoke in oderuške cene pa sami menijo, da za upad niso krive cene, temveč splošno poslabšanje razmer. Hrvaška davčna uprava je razkrila še, da je bilo julija v gostinskih obratih res izdanih za 17 odstotkov več računov, a računi razkrivajo, da gosti zapravijo manj kot lansko leto.

Lastniki namestitev razloge za upad prihodkov vidijo v »oderuških« cenah gostincev. Pravijo, da si zaradi njih tudi tisti gostje, ki si lahko privoščijo, da na dopustu jedo zunaj, raje kuhajo doma. »Včasih so hodili na kosila in večerje, danes si raje kuhajo sami, daj se počutijo ogoljufane,« je za Jutarnji dejal eden izmed lastnikov namestitev.