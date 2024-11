Iz porodnišnice na Dunaju izginil novorojenček, poteka velika iskalna akcija

Iz klinike Favoriten na Dunaju je v četrtek izginil dva tedna star dojenček. Novorojenček je izginil z otroškega oddelka, ko matere ni bilo zraven.

Policija je za APA potrdila, da v bolnišnici poteka velika iskalna akcija. Na kraju so okrožne enote, policijski psi in enota za nujne primere. Preiskujejo celotno območje. »Nihče ne more več vstopiti ali izstopiti iz bolnišnice,« je poudarila tiskovna predstavnica bolnišnice.

Avstrijska policija pregleduje vse sledi. FOTO: Notranje Ministrstvo

Medicinska sestra je obvestila mamo

Da dojenčka ni v sobi, je opazila medicinska sestra in takoj obvestila mamo, ki je za kratek čas zapustila sobo.

Trdnih dokazov, da so otroka ugrabili, za zdaj ni, a tega ni mogoče izključiti. Še vedno ni jasno, kako je otrok izginil iz sobe.

Za starše so zgodaj popoldne poskrbeli bolnišnični psihologi, svojce je zaslišala policija.