Poslanci so se stepli, poglejte ta popolni kaos: »Vaše roke so krvave« (VIDEO)

Prava drama se je dogajala na seji Narodne skupščine Srbije, saj so se spopadli predstavniki vladajoče stranke in opozicije, prišlo je do fizičnih obračunov. Predsednica DZ Ana Brnabić je morala poklicati varnostnike, da so ločili poslance in umirili razmere.

Vladajoča stranka in opozicija sta druga drugo obtoževali korupcije

Srbski parlament razpravlja o predlogu proračuna za leto 2025 in spremljajočih zakonih, opozicija pa je napovedala, da bo delo blokirala, ker je Brnabićeva zavrnila njihovo prošnjo za razpis seje, na kateri bi razpravljali o nezaupnici srbski vladi. V nekem trenutku je tako več poslancev vstalo in odšlo pred svoje klopi, nakar je nastal kaos.

Sredi zbornice so razobesili dva transparenta. Predstavniki vladajoče stranke so raztegnili tistega, na katerem piše: »Rumeni lopovi,« opozicijske stranke pa velik krvav odtis roke, navaja Nova.rs. Čez nekaj časa so predstavniki vladajočih zapustili dvorano, ostala je le še opozicija.