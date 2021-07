Poglejte neverjetno razkošno palačo prometnega policista (VIDEO)

V Rusiji so aretirali višjega prometnega policista zaradi prejemanja podkupnin in zlorabe pooblastil, ob tem pa so v javnost prišli posnetki njegove razkošne hiše, v kateri niso manjkali niti zlato stranišče in poslikani stropi, pred njo pa so bila parkirana luksuzna vozila., vodjo prometne policije v regiji Stavropol na jugu Rusije od leta 2012, so aretirali v torek. Oblasti verjamejo, da je bil vodja kriminalne organizacije. Novico o njegovi aretaciji je objavil poslanec dume, ki je hkrati razkril, da je operacija policije in nacionalne garde potekala v torek zjutraj. Po njegovih besedah je skupina policistov delovala kot mafija, ki je služila z vsem: od registrskih tablic do vožnje velikih tovornjakov, ki so bili vpleteni v trgovino s peskom, skozi kontrolne točke. Aretirali so skoraj vse vodilne policiste regionalnega prometnega oddelka, je še razkril poslanec. Safonov s šestimi soudeleženci naj bi prejel okoli 216 tisoč evrov podkupnin.Hinstein je objavil tudi fotografije in posnetke Safonove hiše ter jo posmehljivo označil za »skromni domek«. Fotografija razkriva, da je hiša vse prej kot to, saj so vse sobe v njej razkošne s pozlačenimi detajli v slogu kakšnega francoskega kralja.