Poglejte, kaj zmorejo: Musk pravi, da so ti roboti spremenili civilizacijo (VIDEO)

Elon Musk je svoje robote Tesla Optimus popeljal na oder na dogodku »We, Robot« (Mi, Robot), kjer je njegovo podjetje predstavilo nove robotaksije in robokombije.

»Optimus bo hodil z vami, če želite. Lahko stopite do njega in vam bo postregel s pijačo. V bistvu lahko počne karkoli ... na primer pelje na sprehod vašega psa, kosi dvorišče, varuje otroka in tako naprej,« je našteval Musk.

Musk je napovedal, da bo te robote mogoče kupiti, stali pa bodo od 20 do 30 tisoč dolarjev.

Na posnetkih lahko vidimo, da se ljudje pogovarjajo z roboti, ki so obiskovalcem tudi podarjali darila in se z njimi igrali kamen-papir-škarje.

Že lani je Musk predstavil sicer hitrejšega in lažjega robota, a je obiskovalcem zdaj napovedal, da bo Optimus predstavljal »korenito preobrazbo naše civilizacije«.