Poginil je najvišji pes

Najmanjši v leglu

Na zadnjih nogah jo je pošteno prerasel.

111,8

centimetra je dosegel absolutni rekorder.

Freddy, dobrodušni velikan, ki je s svojo impozantno postavo držal rekord najvišjega živečega psa na svetu, je poginil. Bil je pasme velika nemška doga, rekord, 103,5 centimetra plečne višine, pa so mu pri Guinnessu potrdili leta 2016.Doma je bil v Essexu na Otoku, kjer si je dom delil z lastnico, ljubečo, ki je po izgubi najboljšega prijatelja neutolažljiva. »Ni bil le največji pes na svetu, imel je tudi največje srce, bil je moj smisel življenja in moja največja sreča,« žaluje Claire, ki je rada pristavila, da je Freddy, ki je poginil pri dobrih osmih letih starosti, dosegel kar 226 centimetrov višine, ko se je postavil na zadnje noge in tako prerasel vsakega junaka, ki se mu ni izmaknil.A ta meritev je seveda neuradna, v knjige so zapisali le višino od tal do vrha lopatic, ki pa je ravno tako osupljiva, so pojasnili tudi pri Guinnessovi knjigi rekordov. »Bil je neverjetno prijazen pes, pravi dobrodušni velikan. V čast mi je, da sem spoznal Freddyja in z njim posedel na kavču, kjer je bilo ravno dovolj prostora za naju. Vesel sem, da smo lahko ovekovečili njegovo višino in se mu poklonili z vpisom v knjigo,« je pojasnil urednik, ki je s svojo ekipo večkrat obiskal Freddyja in fotografiral simpatičen par.Pasji velikan najprej ni bil navdušen nad merjenjem, uradni veterinarski meter mu ni nikakor dišal, zato se mu je hotel na vsak način izmakniti, a se je nazadnje le vdal in ponosno poziral, se spominja Claire, ki ji bo v spomin na štirinožnega prijatelja ostala tudi laskava Guinnessova plaketa.Claire ni nikoli pričakovala, da bo Freddy zrasel v tako mogočnega psa: bil je najmanjši in najšibkejši mladiček v leglu, ki se nikakor ni hotel hraniti pri mamici, zato je morala prehranjevanju nameniti posebno pozornost. Kuža se je pri ljubeči lastnici končno začel razvijati svoji starosti in pasmi primerno, pri tem pa še presegel pričakovanja. Kar nekaj časa sta bila s Claire na bojni nogi, saj je svojo odvečno energijo rad usmerjal v pohištvo – med drugim je uničil kar 26 kavčev, dokler se ni tega končno odvadil.Za uradno najvišjega psa vseh časov sicer velja Zeus iz ameriške zvezne države Michigan, ki so mu leta 2011 namerili kar 111,8 centimetra plečne višine. Živel je pet let.