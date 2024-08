Podnebni aktivisti v zaustavili letalski promet na dveh letališčih

Podnebni aktivisti so v četrtek, 15. avgusta, protestirali na štirih nemških letališčih, se prilepili na letališko ploščad in na dveh aerodromih za nekaj ur ustavili zračni promet, preden jih je policija aretirala. Na incidente se je že odzvala nemška notranja ministrica Nancy Faeser in jih označila za »nevarne in neumne«, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Skupina Last Generation, ki poziva k prenehanju uporabe fosilnih goriv do leta 2030, je sporočila, da so njeni člani vstopili na štiri nemška letališča - Köln-Bonn, Nürnberg, Berlin in Sttutgart - ter razobesili transparente z napisom »Nafta ubija«.

»Skupno osem ljudi je že ob 5. uri zjutraj vstopilo na vozne steze in se prilepilo na asfalt,« so sporočili iz organizacije.

Upravljavci letališč Nürnberg in Köln-Bonn so sporočili, da je bil letalski promet zaradi posredovanja policije zaustavljen, a je po približno dveh urah na obeh lokacijah prišlo do njegove sprostitve. V Berlinu in Stuttgartu medtem letalski promet ni bil prizadet, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Aretirali vseh osem aktivistov

Na protestne akcije se je že odzvala tudi nemška notranja ministrica. »Ta kriminalna dejanja so nevarna in neumna. Povzročitelji nemirov ne tvegajo le lastnih življenj, ampak ogrožajo tudi druge,« je po poročanju dpa Faeser zapisala na družbenem omrežju X.

Ob tem je dodala, da je vlada predlagala strožje kazni za take prekrške ter da vlada od letališč pričakuje »znatno izboljšanje varnosti svojih objektov«.

Jedro osnutka zakona, ki ga je nemški kabinet sprejel 17. julija, a potrebuje še odobritev parlamenta, je uvedba nove določbe, ki določa, da je »nameren, nepooblaščeno vdor« na letališko ploščad in vzletno-pristajalne steze kaznivo dejanje, če to škoduje varnosti civilnega zračnega prometa.

Kot so pojasnili pri dpa, bo osebi, ki npr. prereže ograjo in nato ovira vzletno-pristajalno stezo, v prihodnje grozila zaporna kazen do dveh let ali denarna kazen. Kaznovani bodo tudi poskusi vdora. Prej je bila kazen v takih primerih le denarne narave.