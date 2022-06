Pod mostom že prva križarka: navdušila Hrvaško in razjezila BiH

Naši južni sosedje se mrzlično pripravljajo na zgodovinski dogodek, 26. julija bodo namreč uradno odprli most na Pelješac, ki velja za najdražji projekt, kar jih je kdaj sofinancirala EU.

Spektakularna gradnja, pod katero se kot projektant ponosno podpisuje tudi Slovenec Marjan Pipenbaher, pa že navdušuje svet. Pod mostom je prejšnji teden premierno zaplula prva križarka in se zasidrala v Neumu v Bosni in Hercegovini.

Grožnja ekosistemu

Bolette obenem velja za največjo ladjo, ki je kdaj priplula v ozemeljske vode BiH, kar je tudi eden od razlogov za buren odziv domačinov: plovilo z več kot tisoč potniki so pričakali jezni in z nasprotovanjem, saj da križarka ogroža morski ekosistem, obenem pa so vztrajali, da ladja za vplutje nima dovoljenj, prihod tudi ni bil napovedan.

Predsednica občinskega sveta Daniela Matić je dogodek označila kot nedopusten: »Neum ni pristanišče in velike ladje v tem zalivu nimajo kaj delati. Prihod te in podobnih ladij v naš zaliv pomeni ogrožanje ekosistema in onesnaževanje, ki bo povzročilo veliko škodo Neumu.«

Kakor koli že, gre za prvo veliko ladjo, ki je zaplula pod veličastno gradnjo, obenem pa je opravila prvi preizkus prehoda pod mostom. Ladja je na najvišji točki visoka 48,1 metra, najvišja dovoljena višina za ladje, ki bodo plule pod pelješkim mostom, pa je 55 metrov. Bolette je prispela iz Kotorja v Črni gori; dolga je 237 metrov in široka 32,5 metra; ima 12 palub in lahko sprejme do 1380 potnikov.

Križarki poveljuje dubrovniški kapitan Jozo Glavić, ki se je nekoč odlikoval tudi z rekordom, saj je 2019. skozi Korintski prekop plul z največjo ladjo dotlej. Ob uradnem odprtju mostu konec julija načrtujejo veliko slovesnost s številnimi uglednimi povabljenci. Gradnja mostu, ki je dolg 2404 metre, se je po 1277 dneh končala konec januarja letos, Hrvaška bo tako prvič v zgodovini samostojne države povezana v enotno celoto.