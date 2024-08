»Počivajte v miru, angeli«: Maja, Danijel in štirje otroci so umrli v požaru (FOTO)

V drugem največjem srbskem mestu Novi Sad je ponoči izbruhnil požar, v katerem je umrlo šest ljudi, med njimi štirje otroci, smo povzemali srbske medije.

Požar je izbruhnil v družinski hiši v novosadskem naselju Salajka nekaj pred 3. uro zjutraj.

Otroci, ki so izgubili življenje, so bili po besedah Dačića stari od dve do sedem let, domnevajo pa, da gre za člane družine, ki je živela v hiši.

FOTO: Nenad Mihajlović. Tanjug

Pripadniki ministrstva za notranje zadeve še ugotavljajo vse okoliščine nesreče, sumijo pa, da je požar povzročil skuter, ki je bil priključen na električno omrežje.

FOTO: Nenad Mihajlović, Tanjug

Družina in prijatelji se na omrežjih od družine poslavljajo z bolečimi sporočili: »Počivajte v miru, moji angeli«.

Sosedje so za Telegraf dejali, da so družini takoj priskočili na pomoč, ko so videli ogenj, a jim ni uspelo pomagati. Hiša, ki je zagorela je imela samo eno okno, vendar je bilo to okno prislonjeno na steno pokopališča, zato ga ni bilo mogoče odpreti.

FOTO: Nenad Mihajlović, Tanjug

»Poskušali smo vse, tolkli smo z orodjem, poskušali razbiti zid, da bi jih spravili ven iz goreče hiše, a nam ni uspelo,« so dejali za Telegraf.