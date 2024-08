Strašna tragedija! V požaru v Novem Sadu umrla cela družina - starša in štirje otroci

V drugem največjem srbskem mestu Novi Sad je ponoči izbruhnil požar, v katerem je umrlo več ljudi. Med smrtnimi žrtvami so po prvih informacijah tudi starši in štirje otroci, poročajo srbski mediji.

Požar je izbruhnil v novosadskem naselju Salajka. Reševalci so na kraju nesreče posredovali nekaj pred 3. uro zjutraj.

Nekateri srbski mediji medtem poročajo, da je požar izbruhnil v družinski hiši, kot piše srbski portal Telegraf, pa je v njem izgubilo življenje šest ljudi. Vsi naj bi spali v isti sobi.

Po poročanju srbskih medijev sta umrla starša, stara 29 in 23 let, ter štirje otroci, stari dve, štiri, pet in sedem let.

Na kraju so policija, gasilci in reševalna vozila. Policijska preiskava še poteka. Po prvih podatkih naj bi do požara prišlo zaradi električnega kolesa, ki je bilo na polnilnici.

»Klical sem jih, a me niso slišali«

»Videl sem, da gori. Začel sem jih klicati, a me niso slišali,« je za Telegraf povedal prvi sosed žrtev družine.

Salajka je sicer ena izmed starejših četrti Novega Sada.