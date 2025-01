Po vsesplošnem ogorčenju Trump povlekel to potezo

Ameriški predsednik Donald Trump je danes sprostil vso zvezno proračunsko pomoč zveznim državam in Američanom, ki jo je zamrznil čez noč s ponedeljka na torek, potem ko je zaradi ukrepa, ki je postavil pod vprašanje skoraj 3000 milijard zvezne porabe, izbruhnilo skoraj splošno ogorčenje, poročajo ameriški mediji.

Novico o odmrznitvi zvezne pomoči je prvi objavil Washington Post na podlagi okrožnice Trumpovega urada za upravo in proračun Bele hiše. Zamrznitev zvezne pomoči, ki je sprožila vprašanja in zmedo med drugim o nadaljevanju programa zdravstvenega varstva za revne in invalide medicaid, so demokrati izkoristili za napade na Trumpovo politiko.

Trumpovo potezo so označili za zlorabo oblasti in kršitev ustave, saj gre za proračunska sredstva, ki jih je potrdil kongres. Zvezna sodnica Loren AliKhan je v torek v Washingtonu nemudoma začasno blokirala uredbo na podlagi tožbe neprofitnih organizacij, nato pa je na zveznem sodišču v Rhode Islandu vložilo tožbe še 22 zveznih držav in prestolnica Washington.