Po skoraj enem letu našli trupla talcev. Biden: »Sem pretresen in besen«

Izraelska vojska je v tunelu v Rafi na skrajnem jugu Gaze našla posmrtne ostanke šestih talcev. Med ubitimi je bil Hersh Goldberg-Polin iz Kalifornije, ki so ga v začetku lanskega oktobra skupaj s preostalo peterico z glasbenega festivala Nova ugrabili oboroženi skrajneži. Takrat je njegova fotografija tudi zakrožila po svetu ter sprožila val zgražanja nad početjem članov palestinskega islamističnega gibanja Hamas, ki so jih obtožili ugrabitev in umorov.

Hershovi starši so bili tudi eni najglasnejših svojcev ugrabljenih, ki so izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja pozivali, naj vendar najde način, kako talce osvoboditi in vrniti domov. Poleg 23-letnega Hersha, ki je imel poleg ameriškega tudi izraelsko državljanstvo, je izraelska vojska, ki je našla trupla, identificirala še preostalih pet žrtev – Eden Yerushalmi, Carmel Gat, Almog Sarusi, Alex Lobanov in Ori Danino.

Odziv Bidna in Netanjahuja

»Sem pretresen in besen,« se je na najdbo odzval ameriški predsednik Joe Biden, ki je svojcem 23-letnega Američana tudi izrekel sožalje in o njegovih starših med drugim dejal: »Bili so pogumni, modri in neomajni, kljub temu da so prestajali nepredstavljivo bolečino.«

Hamas trdi, da so bili ubiti ob napadu izraelske vojske.

Po informaciji o najdbi trupel se je včeraj odzval tudi Netanjahu, ki je vodjam Hamasa sporočil, da jih bodo našli in da bodo z njimi »poravnali račune«. »Tisti, ki ubijajo talce, nočejo dogovora,« je še povedal premier. Na drugi strani pa je visoki uradnik Hamasa Izat Al Rišek zatrdil, da je šesterica umrla v napadu izraelske vojske. Ob tem je obsodil Bidnovo podporo Izraelu in dodal, da je Hamasu bolj mar za ujetnike kot ameriškemu predsedniku.