Po 18 dneh štiriletnico našli živo (FOTO)

Med taborjenjem v odročnih predelih Zahodne Avstralije je 16. oktobra iz družinskega šotora izginila štiriletnica Cleo Smith. Starša sta poklicala na pomoč in tudi ponudila milijon avstralskih dolarjev najditelju. Začelo se je množično iskanje, ki je na srečo obrodilo sadove. Našli so jo nepoškodovano v zaklenjeni hiši, ki je od doma družine oddaljena zgolj šest minut vožnje z avtom. Deklico so odpeljali na zdravniški pregled, je pa na prvi pogled videti razmeroma dobro.

Cleo Smith v bolnišnici na pregledu. FOTO: Western Australia Police Force Via Reuters

Policist, ki je vodil iskanje, je za avstralske medije povedal: »Avstralija se veseli. Deklico smo našli po 18 dneh. Ljudje so pričakovali najhujše, ampak upanja nikoli nismo izgubili.«

Starša nista izgubila upanja, čeprav sta se utapljala v žalosti. FOTO: Stringer Via Reuters

Cleo je izginila med 1,30 in 6.00. Ko je mati vstala, je ugotovila, da so šotorska vrata, kjer je deklica spala skupaj z mlajšo sestro, odprta. Takoj so posumili na ugrabitev, saj po materinem prepričanju Cleo šotorskih vrat ni mogla sama odpreti. Starša sta spala v sosednji spalnici družinskega šotora.

Čeprav se je zdelo, da bo iskanje deklice podobno iskanju igle v senu, se je zgodba vendarle srečno razpletla.