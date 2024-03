Plezalci na Everest bodo morali svoje kakce odnesti s seboj

Tisti, ki upajo, da se bodo letos povzpeli na Everest, bodo morali nekoliko prilagoditi svoj seznam pakiranja, saj nova pravila zdaj zahtevajo, da morajo plezalci svoje iztrebke prinesti s seboj z najvišjega vrha sveta, da bi se spopadli z onesnaženjem.

Večina ljudi, ki se poskuša povzpeti na 8.849 metrov (29.032 čevljev) Mount Everest, to stori prek Nepala in plača 11.000 dolarjev samo za dovoljenje za plezanje. Z opremo, hrano, dodatnim kisikom, vodniki in drugimi stroški lahko, da se povzpnete na goro, stroški nanesejo več kot 35.000 dolarjev.

Razmere na gori ovirajo proces degradacije. FOTO: Š Stringer Nepal/Reuters Reuters Pictures

Toda najvišji vrh na svetu ima težave s kakci, ki so posledica številnih obiskovalcev in težke razmere na gori, ki ovirajo proces degradacije.

»Problem človeških odpadkov na Everestu je zelo hud,« je za CNN povedal Diwas Pokhrel, prvi podpredsednik združenja Everest Summiteers Association, in dodal, da na najvišjih točkah gore »onesnažujejo gorsko okolje.«

Brez novih pravil se bo težava s kakci zelo verjetno poslabšala: lani je Nepal izdal rekordnih 478 plezalnih dovoljenj za vzpon na vrh. Potrjeno je bilo, da je 12 plezalcev umrlo na gori, medtem ko jih še pet uradno pogrešajo.

Problem človeških odpadkov na Everestu je bil zelo hud. FOTO: Bidhan Shrestha Via Reuters

Jih naredijo brez vonja

Jinesh Sindurakar iz Nepalskega alpinističnega združenja je za CNN povedal, da bo to sezono na Everestu približno 1200 ljudi.

»Vsaka oseba proizvede 250 gramov iztrebkov na dan in bo preživela 2 tedna v višjih taborih za vzpon na vrh,« je pojasnil Sindurakar in dodal, da bo vsak plezalec dobil dve vrečki za iztrebke, od katerih bo vsako lahko uporabil šestkrat. Vrečke vsebujejo kemikalije za strjevanje človeških odpadkov in jih naredijo brez vonja, nepalska podeželska občina Khumbu Pasanglhamu pa bo to sezono izdala približno 8000 vrečk.

Vsaka oseba proizvede 250 gramov iztrebkov na dan. FOTO: Claudia Morales Reuters

Prizadevanja za zmanjšanje vpliva turizma na Himalajo so se okrepila, s pobudo, ki jo je vodila nepalska vojska, so odstranili 35.708 kilogramov odpadkov in plastike z vrhov, vključno z Everestom, Lhotsejem, Annapurno in Baruntsejem, poroča cnn.travel.