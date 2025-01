Plenković za poraz krivi medije in opozicijo, zmagovalcu niso čestitali

Poraz kandidata HDZ Dragana Primorca na predsedniških volitvah je v tabor stranke prinesel val razočaranja, ki so ga spremljali le redki aplavzi in precejšnje negodovanje. Kljub njegovim obljubam o boljši prihodnosti Hrvaške in prizadevanju za ohranitev političnega dostojanstva mu volivci niso namenili dovolj podpore, saj je prejel le 25,32 odstotka glasov.

V svojem govoru v zagrebškem hotelu Westin se je Primorac zahvalil podpornikom in poudaril, da ostaja zvest svojim vrednotam. »Hrvaška je zame na prvem mestu. Ostajam ponosen, pokončen in zvest svojim načelom,« je dejal in izrazil razočaranje nad pristransko kampanjo, ki naj bi ga ovirala na poti do zmage.

Plenković krivi medije in opozicijo

Premier Andrej Plenković je Primorčev poraz označil za posledico »umazane kampanje«, v kateri naj bi se vsi akterji združili proti njemu. »Če bi bilo več objektivnosti v medijih in manj napadov z leve in desne, bi bil rezultat drugačen,« je ocenil Plenković. Kljub temu je poudaril, da volilni neuspeh ne bo negativno vplival na prihajajoče lokalne volitve, ampak bi moral služiti kot »klic k prebujenju« za stranko.

Medtem ko je del podpornikov izražal razočaranje nad volilno apatijo in rezultati, sta vzdušje nekoliko dvignila glasba in prihod strankarskih veljakov. Ministri in člani HDZ so poudarjali pomen enotnosti in prizadevanja za prihodnje zmage.

Zmagovalcu niso čestitali

Niti Primorac niti Plenković nista čestitala zmagovalcu Zoranu Milanoviću, kar je izzvalo vprašanja o politični korektnosti v strankarskem taboru. Plenković je svojo odločitev pojasnil z zgodovinsko nekorektnostjo Milanovićeve strani.

Poraz na predsedniških volitvah je HDZ postavil pred nujnost notranje prenove in bolj aktivnega pristopa na lokalni ravni. Čeprav Primorac ne bo predsednik, se namerava posvetiti znanosti in mednarodnim projektom, ki bodo, kot je poudaril, koristili prepoznavnosti Hrvaške v svetu.