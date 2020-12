Pfizerjevo cepivo na voljo do konca leta?

Ameriški farmacevtski velikan Pfizer in nemški Biontech sta pri Evropski agenciji za zdravila (Ema) v ponedeljek vložila vlogo za pogojno dovoljenje za promet s svojim cepivom proti covidu 19 v Evropski uniji, potem ko so klinična testiranja pokazala, da je cepivo 95-odstotno učinkovito in brez pomembnejših stranskih učinkov.



V skupni izjavi so danes sporočili, da bi bilo v primeru odobritve lahko cepivo v EU na voljo do konca leta.



Sporočili so tudi, da je Ema v ponedeljek potrdila sprejem njihove vloge. Glavni izvršni direktor Pfizerja Albert Bourla je sprejem vloge pozdravil kot še en pomemben mejnik v njihovih skupnih prizadevanjih z Biontechom, da ublažijo zdravstveno krizo.



Vlogo za pogojno odobritev svojega cepiva proti covidu 19 naj bi po napovedih pri Emi v ponedeljek vložilo tudi ameriško farmacevtsko podjetje Moderna.



Moderna ter Biontech in Pfizer so sicer pri ameriški zvezni Upravi za hrano in zdravila (FDA) že vložili vlogo za dovoljenje za nujno uporabo svojih cepiv proti covidu 19 v ZDA.