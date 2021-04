Park, poln sladkih dobrot

Okušanje prepovedano

5000

kvadratnih metrov, namenjenih samo slaščicam

Ljubitelji knjižne uspešnice, ki je seveda zaživela in navdušila tudi na odru in velikem platnu, Čarli in tovarna čokolade se lahko prelevijo v junakein se sprehodijo po pravem pravcatem parku slaščic! No, čokoladne reke ni, a lizike velikanke, orjaški mafini, gromozanske torte, bomboni, veliki kot skale, in še druge sladke pregrehe neverjetne velikosti, ki so zdaj na ogled v kalifornijskem pop up parku Sugar Rush, ne navdušijo nič manj. Obiskovalcev, ki se jim cedijo sline, seveda ne manjka.Sladko zabavišče stoji v okolici Los Angelesa, točneje na parkirišču pred nakupovalnim središčem Woodland Hills v Westfieldu, poroča Reuters, razprostira pa se na skoraj 5000 kvadratnih metrih. Še pred časom si je bilo mogoče dobrote ogledati le iz avtomobila, oblasti pa so ukrepe zdaj nekoliko razrahljale in obiskovalci se lahko med pastelno obarvanimi slaščicami kar sprehodijo.Maske so seveda obvezne, okušanje pa prepovedano, saj so dobrote le delno užitne, tako da se sladkosnedi v nasprotju z Dahlovimi junaki ne morejo do sitega najesti. A užitek ni zato nič manjši, zagotavljajo izkušeni, navdušeni nad izvirnimi in pisanimi skulpturami, kot so orjaški sladkorni samorogi, žirafe in kenguruji, ter pisanimi hodniki, obdanimi z zrcali, in živahno napravljenim osebjem, ki skrbi za animacijo.In nasmeji tudi odrasle, ne le najmlajših obiskovalcev, ki pa na koncu le ne ostanejo praznih rok oziroma ust: ob izhodu jih namreč čakajo brezplačne slaščice. Normalne velikosti, kakopak. Park bo odprt do 2. maja.