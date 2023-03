Padel je Eurojackpot v vrednosti skoraj 74 milijonov evrov

V 25. krogu igre Eurojackpot so bile izžrebane številke 6, 12, 36, 37, 44 ter dodatni 1 in 11, ki so igralcu priljubljene igre na srep iz Nemčije prinesle dobitek 5+2 v vrednosti 73.860.867,70 evrov. V Sloveniji je bilo tokrat izžrebanih 9 dobitkov kombinacije 4+1 v vrednosti 361,80 evrov.

Naslednje žrebanje igre Eurojackpot je v petek, 31. marca, glavni dobitek znaša 10 milijonov evrov.