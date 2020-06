Padajo rekordi, živo srebro blizu 40 stopinj Celzija

Ekstremno vreme

Pri nas kakšne hujše vročine še ni na vidiku. FOTO: Fizkes, Getty Images, Istockphoto

Postopno stopnjevanje vročine

Poletje se je začelo 20. junija, a poletno vreme je letos bolj sramežljivo. Temperature, ki so podobne poletnim, nas čakajo šele ta teden, medtem pa se v pregovorno hladni Sibiriji dobesedno pražijo na vročini.Mesto Verhojansk na severovzhodu Sibirije je zabeležilo rekordno visoko temperaturo v arktičnem krogu. Zgodovinski vročinski val je ruski del Arktike zajel ta mesec, kar je sprožilo zgodnji začetek sezone požarov. Neuradno se je v Verhojansku živo srebro povzpelo do 38 stopinj Celzija. Če bo temperatura tudi uradno potrjena, bo obveljala kot nov rekord, ki bo prejšnjega, postavljenega 25. julija 1988, presegel za 0,7 stopinje Celzija, poroča Severe Weather. Verhojansk, znan po izredno mrzlih zimah, drži še en rekord, in sicer za največjo temperaturno razliko, ki znaša kar 105,8 stopinje Celzija.Ekstremen vročinski val naj bi nad Sibirijo vztrajal ves teden, ko se bo temperatura povzpela do 35 stopinj Celzija, kar je precej višje od dolgoletnega povprečja, ki je pri 20 stopinjah Celzija.Pri nas tako visokih temperatur ni na vidiku. Do začetka julija se bo po napovedih agencije za okolje (Arso) živo srebro povzpelo so največ 30 stopinj Celzija.Danes bo sončno. Pihal bo severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija. V sredo bo še razmeroma sončno, proti večeru bodo predvsem na severu mogoče posamezne nevihte.V četrtek, ko se bomo v Sloveniji spominjali osamosvojitve, bo delno sončno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale plohe in nevihte.Višinsko jedro hladnega zraka se bo v petek počasi umikalo nad vzhodno Evropo, nato pa kaže, da bodo nad našimi kraji prevladovali višinski severozahodni vetrovi. Od sobote naprej se bo od jugozahoda nad večji del Evrope razširilo območje visokega zračnega tlaka s toplim zrakom, pravijo pri Arsu. Popoldanske nevihte napovedujejo tudi za petek.Od sobote do srede naprej kaže na več sonca z majhno verjetnostjo popoldanskih krajevnih neviht. Vročina se bo postopno stopnjevala.